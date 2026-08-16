Dónde ver el Barcelona - FC Basel partido amistoso de pretemporada por TV, online y en directo

FC Barcelona y FC Basel se dan cita hoy domingo 16 de agosto a las 16:30 horas (CEST) en el St. Jakob-Park para disputar un partido amistoso de pretemporada. La vuelta a la competición oficial está a la vuelta de la esquina para el conjunto azulgrana, que apura su preparación antes del Gamper para llegar al primer partido de Liga en la mejor forma posible.

Hansi Flick y los suyos han viajado a Suiza para afrontar la penúltima prueba de la pretemporada 2026/27. Después de perder contra el Birmingham City en penaltis y salir del triangular disputado en Udine con resultados encontrados, el técnico alemán tendrá una nueva oportunidad por delante para dar minutos a sus jugadores y coger ritmo antes de afrontar los primeros compromisos oficiales del curso.

Hansi Flick, durante la pretemporada del Barça 2026/27 / Dani Barbeito

Visitarán St. Jakob-Park, un estadio con gran recuerdo para los azulgranas pues Basilea fue la ciudad en la que el Barça conquistó en 1979 su primera Recopa de Europa, después de derrotar por 4-3 al Fortuna Düsseldorf. En esta ocasión, el duelo entre ambos equipos servirá para terminar de cerrar una pretemporada que llega a su fin con el regreso de la competición oficial en los próximos días.

¿Dónde ver el Barcelona - FC Basel amistoso de pretemporada hoy por TV y online?

En España, el partido entre Barça y FC Basel se podrá ver a través de Barça Play. Será necesaria una suscripción a Culers Premium Membership, gratuito para socios, socias y peñistas y con un precio anual de 39,99 euros para el resto de usuarios. Además, el encuentro se podrá ver por TV3 y en streaming a través del canal oficial de YouTube del FC Barcelona para aquellos usuarios suscritos con YouTube Pack Premium Members del Club.

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