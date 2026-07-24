Dónde ver el Barcelona - CE Europa partido amistoso de pretemporada por TV, online y en directo

FC Barcelona y CE Europa se dan cita este viernes 24 de julio a las 20:00 horas (CEST) en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en Barcelona, para disputar un partido amistoso de pretemporada. El conjunto azulgrana vuelve a la acción por primera vez después de terminar el curso en un duelo a puerta cerrada que servirá a Hansi Flick para poner a tono a sus jugadores.

El técnico alemán lleva días a cargo de la preparación de esta pretemporada con los jugadores del primer equipo disponibles y varios miembros del filial azulgrana. A falta de que se incorporen los mundialistas, que todavía deben disfrutar de sus merecidas vacaciones, Flick quiere empezar a rodar a sus futbolistas de cara al inicio oficial de la competición en apenas unas semanas.

El balón ya rueda en el tercer capítulo del Barça de Hansi Flick / MARC GRAUPERA/FCB / Europa Press

Recibirán en la Ciutat Esportiva Joan Gamper a un Europa que viene de disputar una temporada histórica en Primera RFEF. Se quedó a las puertas del ascenso a Segunda División a través de los playoffs y quiere seguir haciendo historia y soñar con subir a la categoría de plata. El duelo será a puerta cerrada y se disputará por la tarde después de la sesión de entrenamiento.

¿Dónde ver el Barcelona - CE Europa amistoso de pretemporada hoy por TV y online?

En España, el partido amistoso de pretemporada entre FC Barcelona y Europa no se podrá ver en ninguna plataforma. El encuentro se disputará a puerta cerrada, por lo que no habrá retransmisión en directo del duelo entre ambos equipos.

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