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Dónde ver el Barcelona - CE Europa partido amistoso de pretemporada por TV, online y en directo

A qué hora empieza el partido del Barça contra el Europa hoy y en qué canal de TV ver en streaming el partido amistoso de pretemporada

Hansi Flick, preparado para una nueva temporada con el FC Barcelona

Hansi Flick, preparado para una nueva temporada con el FC Barcelona / MARC GRAUPERA / FC BARCELONA / SPO

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

FC Barcelona y CE Europa se dan cita este viernes 24 de julio a las 20:00 horas (CEST) en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en Barcelona, para disputar un partido amistoso de pretemporada. El conjunto azulgrana vuelve a la acción por primera vez después de terminar el curso en un duelo a puerta cerrada que servirá a Hansi Flick para poner a tono a sus jugadores.

El técnico alemán lleva días a cargo de la preparación de esta pretemporada con los jugadores del primer equipo disponibles y varios miembros del filial azulgrana. A falta de que se incorporen los mundialistas, que todavía deben disfrutar de sus merecidas vacaciones, Flick quiere empezar a rodar a sus futbolistas de cara al inicio oficial de la competición en apenas unas semanas.

14/07/2026 Fútbol.- El balón ya rueda en el tercer capítulo del Barça de Hansi Flick. El FC Barcelona ha completado este martes su primer entrenamiento sobre el césped de la pretemporada 2026/27, la tercera bajo las órdenes del técnico alemán Hansi Flick, después de que el lunes la plantilla iniciara el curso con las habituales revisiones médicas. DEPORTES MARC GRAUPERA/FCB

El balón ya rueda en el tercer capítulo del Barça de Hansi Flick / MARC GRAUPERA/FCB / Europa Press

Recibirán en la Ciutat Esportiva Joan Gamper a un Europa que viene de disputar una temporada histórica en Primera RFEF. Se quedó a las puertas del ascenso a Segunda División a través de los playoffs y quiere seguir haciendo historia y soñar con subir a la categoría de plata. El duelo será a puerta cerrada y se disputará por la tarde después de la sesión de entrenamiento.

¿Dónde ver el Barcelona - CE Europa amistoso de pretemporada hoy por TV y online?

En España, el partido amistoso de pretemporada entre FC Barcelona y Europa no se podrá ver en ninguna plataforma. El encuentro se disputará a puerta cerrada, por lo que no habrá retransmisión en directo del duelo entre ambos equipos.

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