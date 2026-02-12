Dónde ver el Atlético - Barcelona de semifinales de la Copa del Rey hoy gratis por TV, online y en directo

FC Barcelona y Atlético de Madrid se dan cita en el Riyadh Air Metropolitano hoy jueves 12 de febrero a las 21:00 horas (CET) para disputar la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Azulgranas y rojiblancos reeditarán las semifinales del curso anterior, en las que la balanza terminó inclinándose hacia el lado azulgrana después de una serie frenética.

El Barça se desplaza hasta la capital para hacer frente al partido más desafiante en su particular defensa del título. Para volver a levantar el trofeo al cielo de Sevilla, los de Hansi Flick deberán apear de la competición a un hueso de la talla del Atlético de Madrid, uno de los grandes candidatos a añadir su nombre al palmarés de la competición.

Independientemente de lo que suceda esta noche en el feudo rojiblanco, todo se decidirá en Barcelona. Las semifinales de la Copa del Rey incorporan por primera vez la eliminatoria a doble partido, con la vuelta programada para el próximo martes 3 de marzo en el Spotify Camp Nou.

Imagen del último partido entre FC Barcelona y Atlético de Madrid / EFE

¿Dónde ver el Atlético - Barcelona de semifinales de Copa del Rey gratis por TV?

En España, la semifinal de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y FC Barcelona se podrá ver en abierto por TV a través La 1 y online en RTVE Play. A nivel autonómico, la retransmisión correrá al cargo de TV3.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54 O110).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en las semifinales de la Copa del Rey 2025/26 a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y mejores declaraciones de los protagonistas.