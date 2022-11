"Aún no me veo como el Raphinha que me hizo llegar al Barça"

Raphinha reconoció que su período de adaptación al club blaugrana está siendo difícil "He hecho algunos grandes partidos, pero todavía no he llegado a mi mejor nivel"

Mientras prepara con Brasil su participación en el Mundial de Qatar, Raphinha ha encontrado un hueco para atender a los medios de comunicación del Barça para analizar sus sensaciones de estos primeros meses como blaugrana y del papel que la 'Seleçao' puede completar en la cita qatarí.

El delantero brasileño fue muy sincero sobre el rendimiento que está ofreciendo en el conjunto bluagruana: "Aún me veo en un período de adaptación al club que ha sido un poco complicado sobre todo por mis estadísticas y mi manera de jugar. Aún no me veo como el Raphinha que me hizo llegara aquí. He hecho algunos grandes partidos, pero todavía no he llegado a mi mejor nivel. El período de adaptación para cualquier jugador que llega a un nuevo club es siempre difícil, pero estoy trabajando para que ese momento pase lo más rápido posible".

La promesa si gana el Mundial

Dicho esto, se centró en el inminente inicio de la Copa del Mundo, una cita que afronta con la ilusión de llevar a Brasil a su sexta corona: "No veo la exigencia como una presión. Una selección como la de Brasil tiene que estar siempre peleando por el título de la Copa del Mundo o de cualquier trofeo que dispute. Somos un equipo de mucha calidad, de grandes nombres, de muy buenos jugadores que juegan en grandes equipos y es normal que la afición esté ansiosa por la conquista del sexto campeonato, igual que los jugadores".

Raphinha hizo una promesa si Brasil se proclama campeona en Qatar: "Me comprometo a hacer lo mismo que hice cuando conseguimos la permanencia con el Leeds, cruzar el campo de rodillas".