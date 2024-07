"Veo un futuro con Lamine más conectado con el juego y jugando de falso 9"

Está feliz porqué su aventura en Rusia le está permitiendo crecer a nivel profesional. Es el nuevo entrenador del Khimki, un equipo de la máxima categoría del fútbol ruso. Su experiencia en el Rodina y anteriormente en los Emiratos Árabes le ha hecho evolucionar como entrenador pero sin olvidar sus raíces. En el Barça sumó nueve años como entrenador en la cantera revelándose como uno de los mejores maestros de la cantera de las últimas décadas. A sus 47 años el técnico cambrilense atiende a Sport con su habitual amabilidad y con un discurso en el que huye de tópicos y se hace escuchar.

¿Qué supone seguir entrenando en Rusia pero pasar de un club de como el Rodina a dirigir al Khimki?

Estoy muy agradecido al Rodina y a supropietario. Me dieron la oportunidad de entrenar a nivel profesional. Aunque cuando llegué el equipo estaba más cerca del descenso que del ascenso el hecho de no haber podido subir de categoría provocó que decidieran cambiar de entrenador. Nos quedamos a un gol del ascenso. Es cierto que me ofrecieron seguir en el club pero la oferta del Khimki es muy importante.

Franc Artiga está haciendo carrera en Rusia / Khimki

¿Es el reto más ambicioso de su carrera?

No lo sé por qué escalar categorías en el fútbol base del Barça era muy ilusionante para mí y la verdad es que cumplí mi sueño formando parte de la cantera blaugrana pero es verdad que cada vez los retos son más difíciles. Entrenar en la Premier League rusa y enfrentarte a un Zenit, Spartak o CSKA es muy bonito para mí. No descarto que sea un paso previo para seguir accediendo a retos más importantes. Acceder a clubs importantes profesionales es complicado.

¿Por qué es bueno para su carrera seguir en Rusia?

Siempre explico que estoy aquí porqué me han dado esta oportunidad. Si me la dieran en la liga española estaría en La Liga pero esto me servirá para que no me etiqueten como un entrenador de academia, un entrenador formativo y que se vea que cuando estoy en el mundo profesional soy capaz de competir, hacerlo bien y con un estilo de juego que aprendí en el Barça y en el que sigo creyendo y lo creo no porqué sí sino porque considero que esta es la mejor manera de ganar partidos.

¿Qué tiene de especial el fútbol ruso?

El fútbol ruso históricamente ha tenido clubs muy competitivos y con nivel económico para apostar por grandes jugadores extranjeros. Clubs como el Zenit, el Spartak o el Lokomotiv han conseguido grandes resultados. La situación política y el hecho de que los clubs no puedan jugar competiciones europeas resta la posibilidad de que lleguen muchos extranjeros y esto hace disminuir el nivel. Pese a ello es un fútbol muy profesional. Los estadios son nuevos y realmente espectaculares a causa del mundial del 2018 y hay mucha pasión por el fútbol. Es un fútbol muy interesante y aquí también se puede implementar la metodología del barça. El jugador ruso está acostumbrado a jugar un poco robotizado pero para eso estamos los extranjeros para dar un salto cualitativo.

¿Es posible implementar tus ideas en un contexto tan complicado?

La idea de fútbol del Barça siempre se puede implementar porque lo básico es que pone al jugador en el centro de su metodología. A partir de aquí, lo básico es optimizar los puntos fuertes del jugador y optimizar la idea de juego. La idea global del juego de posición ha dado paso a un juego de situación. En el fútbol todo evoluciona y es más dinámico y hay que fijarse en como lo hacen los equipos referentes de esta idea que ahora son el Manchester City de Guardiola y el Arsenal de Arteta. La idea es ser siempre proactivos y que la pelota sea el centro del juego intentando controlar el juego y recuperar lo más rápido el balón cuando lo pierdes. Y esto es más importante que la estructura concreta que apliques. Yo me he encontrado equipos que no tienen extremos y tengo que jugar con cuatro centrocampistas y dos puntas. Lo importante no es el dibujo, lo básico es la idea de juego. Siempre me adapto a las características de los jugadores, si hay que jugar con tres centrales o bien con dos puntas lo hago pero sin variar la idea de juego.

¿Cómo estás viendo el nivel de la Eurocopa?

Creo que España es la selección que está jugando mejor. Hay selecciones con mejores jugadores a nivel individual pero en el aspecto colectivo no veo una selección que practique mejor juego que España. Es el fútbol que la gente recuerda de las mejores selecciones españolas con una raíz basada en el juego del Barça. Además creo que esto redunda en el prestigio de los entrenadores españoles que somos percibidos en el mundo como generadores de buen fútbol. Cuando un club identifica que quieren jugar bien suelen buscar un entrenador español.

Lamine ha sido la sensación de la temporada con el Barça y ahora también en la Eurocopa. Muchos sufren porque solo tiene 16 años y temen que esta precocidad sea perjudicial para su carrera. ¿Lo compartes?

No. No sufro por Lamine. Es verdad que puede pasar de todo y es verdad que hay jugadores que llegan pero luego no se consolidan pero en este caso no lo veo así. Lo que si que veo es que la evolución de Lamine está por ver y lo digo en positivo. Ahora mismo lo tenemos clasificado como un extremo pero estoy convencido de que por su edad esto cambiará y creo que serán a mejor. Creo que Lamine cada vez estará más en contacto con el balón y no solo ejercerá de jugador de banda. Creo que puede evolucionar como hizo Messi acercándolo al juego y que esté más en contacto con el balón y participe más. No lo veo solo haciendo jugadas como ahora, tengo la sensación que poco a poco lo irán acercando a la idea global del juego y puede ser espectacular. El crecimiento que puede tener, por su edad, nadie lo puede saber. La experiencia que está viviendo con solo 16 años de jugar una Eurocopa es un bagaje que le servirá mucho. Creo que los entrenadores le irán acercando al juego y lo veo jugando de falso 9 o de segundo punta.

El Barça, en cambio, se ha decidido por un técnico alemán. ¿Qué le parece la apuesta del Barça por Hansi Flick?

Yo siempre digo que me gusta hablar de los entrenadores cuando los veo entrenar, allí puedes ver como intenta aplicar su idea de juego. Ojalá le vaya bien. Es difícil entrenar al barça porqué hay tres patas que tienen que funcionar. Resultados, buen juego y contar con la Masia. Si falla una de estas tres patas el entrenador estará cuestionado. Históricamente, el Barça ha ganado cuando ha practicado buen juego y también siempre es relevante que los equipos ganadores del Barça se han caracterizado por contar con una base de jugadores canteranos. Hay que ver como se adapta Flick a todo esto, con un entrenador nuevo siempre se genera ilusión y veremos si es capaz de que todo funcione.

¿La apuesta por La Masia continuará con Flick?

Es verdad que a Xavi Hernández además de los títulos que ganó se le recordará por su apuesta por los jóvenes de La Masia. A Flick no le quedará otra opción porque la situación del club no le permite fichar como en otras épocas con mejor salud económica. Es importante dar continuidad a los jugadores que han debutado porque lo importante es creer en ellos y no hacerlo solo por necesidad. No dudo que flick seguirá apostando por La masia porque la situación del club así lo demanda y además sería bueno que lo haga por convicción y porqué suben jugadores de mucho nivel.

En el Cadete B del barça dirigiste a Dani Olmo. ¿Ficharías antes a Nico Williams o apostarías por recuperar al delantero de Terrassa?

Lo que no tiene debate es que en una situación de normalidad económica el Barça ficharía este verano a Dani Olmo y a Nico Williams. La valoración o decisión actual puede tener una variable económica pero en el aspecto deportivo son dos jugadores 100% válidos para el barça. Nico Williams es un perfil de extremo que necesitamos en nuestro modelo mientras que Olmo es un jugador muy trabajador e inteligente y con gol y que es polivalente. No hay debate.

Dani Olmó jugó seis temporadas en el Barça / FCB

A Cucurella también lo entrenaste en el Barça. ¿Sería bueno apostar por su vuelta?

Lo de Cucu no es ninguna sorpresa. No olvidemos que juega en un grande de Europa como es el Chelsea. Creo que en su caso las circunstancias fueron así y en el Barça estaba Jordi Alba y él tuvo que irse fuera y su capacidad para triunfar ha sido espectacular. Cucu supo sobrevivir fuera del Barça y crecer. Ha sabido picar piedra y tener paciencia. Es un jugador que como dijo Mendilibar no es el mejor en nada pero todo lo hace bien. Es muy inteligente y su nivel de concentración es altísimo y esto le permite siempre competir. Es otro jugador que el barça en una situación financiera normal recuperaría para completar el lateral izquierdo con Balde.

De Balde nos hemos olvidado todos un poco. ¿Sigue creyendo en él?

Nos hemos olvidado un poco de él pero esto me parece positivo. Estar tan expuesto mediáticamente a veces no es bueno y les pone una presión extra. Cuando están lesionados si nos acordamos es para presionar para que vuelvan pronto y esto no es bueno. Tiene que recuperarse bien y cuando esté listo será un jugador básico. Creo que Balde tiene que ser el lateral izquierdo del barça de los próximos años. Estoy convencido de que triunfará en el Barça 100%.

¿Y con Gavi que pasará? Al de los Palacios lo conoces mejor que nadie y sabes cuál es su potencial.

A Gavi no hay que animarle para que vuelva, al revés, lo que hay que hacer es frenarlo para que tenga paciencia y vuelva al 100%. ¿Si tendrá continuidad con Flick? Dime un entrenador que no quiera tener a un jugador con el carácter y la calidad de Gavi. Su actitud hace que sea imposible que haya un entrenador al que no le guste tenerlo.

Gavi entrenando con el FC Barcelona / EFE/ Alejandro García

Otro que entrenaste en la cantera y lo ha pasado mal es Ansu. ¿Hay que seguir apostando por él?

Creo que la cesión le puede haber ido bien para rebajar sus expectativas. Ansu necesita que confíen en él para rendir. Es un jugador que si se siente valorado ya ha demostrado sobradamente su nivel. Solo necesita salud y estar dos años sin lesionarse. Creo honestamente que en el momento en el que está el Barça no puede permitirse no aprovechar un talento como Ansu. Es un jugador con unas cualidades que iríamos a comprar al mercado y lo tenemos en casa. Hay que hacer una buena gestión con él porque le sobra calidad. Necesita jugar con confianza y esperemos que vuelva a lograrlo.

Por tu experiencia en el mundo, ¿pesan más las Champions del Real Madrid o el prestigio de La Masia?

Hay que reconocer que hay muchos aficionados del real Madrid por el mundo que se identifican con los grandes jugadores que fichan y por las Champions que han conquistado. Es verdad que sin Messi el prestigio del Barça ha decaído pero la fama de La Masia sigue siendo importante en todo el planeta. El barça tiene una factoría de jugadores increíble que genera admiración y se reconoce el estilo Barça aunque hay que admitir que los títulos europeos del Real Madrid pesan. Creo que el juego del barça tiene que estar a la altura de su marca internacional y poder así recuperar la popularidad que teníamos.

¿Qué te parece la decisión de Marc Guiu de fichar por el Chelsea?

Me parece una decisión inteligente por las dos partes. Triunfar en el Barça como delantero centro subiendo de La Masia es muy complicado y se ha demostrado que históricamente ha sucedido muy poco. Quizá habría que revisar que pasa para que no formemos en La Masia nueves de gran nivel que puedan consolidarse en el primer equipo. Entiendo además que por las características de guiu un fútbol más directo como el inglés le puede beneficiar.

¿Confías en que jugadores como Marc Casadó o Álex Valle sorprendan y se ganen la confianza de Flick?

A Valle no lo llegué a dirigir pero lo conozco bien. Es muy intenso y técnicamente bueno. Me recuerda a Marc Cucurella. ¿Por qué no? Ha aprovechado sus cesiones. No hay otro lateral izquierdo natural además de Balde. En la situación del Barça hay que aprovechar a los jugadores de casa. Tiene calidad y podría quedarse en la plantilla del primer equipo. A Casadó sí que lo entrené y es un jugador mucho más maduro de la edad que tiene. Su renovación me parece muy positiva para el barça y para él. Es un jugador con mucho carácter. Puede ser un jugador que vaya entrando poco a poco en el primer equipo.