"Veo muy difícil que Julián Álvarez siga jugando en el Atlético"

Julián Álvarez tiene todos los números para protagonizar el culebrón del verano en el Spotify Camp Nou. El delantero argentino es la prioridad del FC Barcelona para reforzar el '9' tras la salida de Robert Lewandowski y ya ha movido ficha con una primera oferta al Atlético de Madrid. El club colchonero, por su parte, ha dejado muy claro pública y privadamente que no está dispuesto a traspasar a su gran estrella solo dos años después de ficharle.

El viernes pasado, ante todas las informaciones relacionadas con el interés del Barça en Julián, el Atlético pasó al ataque. La entidad madrileña reaccionó con varias publicaciones en redes sociales supuestamente graciosas y acabó su ofensiva con un comunicado muy duro: "En los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos... Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. Respeto y valores".

A pesar de esta postura tan firme, el periodista Gastón Edul, reconocido por su seguimiento de la selección argentina, ha asegurado que "veo muy difícil, casi imposible, que Julián siga jugando en el Atlético". Siempre según su información, los colchoneros ya han rechazado dos ofertas por el delantero, una del FC Barcelona y otra del PSG.

"El Atlético defiende a su patrimonio y no lo piensa vender por menos de 150 millones. Y no quiere jugadores a cambio. Pero también sabe muy bien, internamente y más allá de los comunicados y los 'tweets', que es muy difícil que Julián siga en el club", ha añadido.

Gastón Edul también ha pronosticado "unas negociaciones muy largas y complejas" por "la rigidez de las posturas, sobre todo la del Atlético pero también la de Julián Álvarez y las de Barça y PSG". Y también ha informado que el futbolista y su entorno priorizan la propuesta blaugrana "aunque económicamente sea inferior a la del PSG". "Falta mucho para que se resuelva el caso", ha sentenciado en una conversación en el canal de Youtube de Davoo Xeneize.

La dirección deportiva del Barça pudo atar muy rápidamente al primer fichaje del verano, Anthony Gordon, pero lo tendrá mucho más complicado para hacer realidad la incorporación de la 'araña'. Parece prácticamente imposible que la operación pueda cerrarse antes del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.