Las ventas invernales del Barça se atascan

El Barça estaba muy pendiente este invierno de los jugadores que tiene controlados por Europa. El club azulgrana tiene a varios futbolistas en cartera de los que posee un buen porcentaje en ventas futuras, una estrategia largoplacista de la dirección deportiva que espera que dé dividendos para los próximos mercados de fichajes.

La voluntad en los despachos culés era la de sacar tajada ya este mismo mercado. Como os contamos en SPORT hace unas semanas, el Barça está buscando ingresos para paliar su mala situación económica y más ahora que se ha complicado el pago del 10% de la palanca de Barça Studios con Libero. Es por eso que desde el club veían en el futuro de Jean-Clair Todibo, Juan Miranda y Ez Abde una oportunidad única para sacar tajada ya, algo que por el momento empieza a complicarse aunque estamos a día 1 del mercado.

Posibles ingresos del Barça por Muranda, Todibo y Abde / SPORT

TODIBO, TODO ABIERTO

Sin duda alguna, Todibo es el jugador por el que el club puede sacar mayor rendimiento económico. Con su venta al Niza por siete millones más variables, el club catalán se guardó una opción de venta futura de un 20%. El francés es uno de los centrales más cotizados en la Premier League, con el Manchester United como gran apostador en la carrera por hacerse con sus servicios.

Ahora, el Chelsea de Pochettino parece tomar la delantera según la úlitmas informaciones que publica el portal 'Telefoot', pero el Niza por el momento se resiste a perder a su mejor defensa a mitad de temporada.

LOS CASOS DE MIRANDA Y ABDE

El caso de Miranda pende de un hilo. El lateral acaba contrato con el Betis el próximo 30 de junio y el Barça conserva el 40% en caso de que el club verdiblanco lo venda. El Milan tiene apalabrada la llegada del canterano del Barça para la próxima temporada, pero los italianos querían adelantar su fichaje para esta misma ventana del mercado. Las pretensiones béticas (4 millones de euros) han hecho que las negociociones no avancen, por lo que el Barça podría quedarse sin nada por Miranda si finalmente se marcha gratis en junio.

La operación de Abde, como ya os avanzamos, era el más complicado. El extremo, que decidió irse al Betis y aceptar la oferta de Ramon Planes pese a que Xavi le quería en el Barça, no tiene intención de dejar España pese a los cantos de sirena del Aston Villa. Además, el jugador, del que el Barça mantiene el 50% de los derechos en caso de venta, se marcha ahora con Marruecos a disputar la Copa África, por lo que sus opciones de ser traspasado empiezan a diluirse.

LENGLET, OTRO QUE SE COMPLICA

La carpeta de Lenglet es distinta. El jugador francés está cedido al Aston Villa de Unai Emery sin opción de compra hasta el 30 de junio de 2024, pero desde el Barça esperaban que su segunda aventura inglesa tras la cesión del año pasado al Tottenham fuera la definitiva para que se revalorizase y así sacar tajada.

Por el momento, este no es el caso. Lenglet, casi inédito esta temporada en la Premier, no pudo aprovechar las molestias de Pau Torres para reivindicarse. El central del Barça, en los tres partidos en los que Emery le dio la alternativa, sufrió muchísimo en defensa, hasta el punto que el entrenador tuvo que defenderle en rueda de prensa de las críticas en su primer partido como titular. "Lenglet es muy buen profesional. Viene a entrenar incluso cuando los jugadores tienen un día libre para hacer trabajo extra. He hablado con él y le he dicho que estoy muy contento con él y que el equipo lo necesita".

Las buenas palabras, sin embargo, no hicieron reaccionar a Lenglet que volvió a decepcionar en los siguientes dos encuentros. Una noticia desastrosa para las aspiraciones del Barça en el mercado con un jugador que tiene una de las fichas más altas de la plantilla y que tiene contrato hasta 2026 pero que no cuenta para Xavi ni la dirección deportiva.