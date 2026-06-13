Venta millonaria del Betis con Altimira y el Barça cobrará

Sergi Altimira será nuevo jugador del Sporting de Lisboa en los próximos días. Segun 'A Bola', finalmente el Betis ha legado a un acuerdo con el club portugués por una cifra de 18 millones de euros fijos, más cuatro en variables y se pone fin a una larguísima negociación por el centrocampista formado en el Barça. Precisamente, el club blaugrana percibirá casi 400.000 euros de esta venta por derechos de formación en los años que estuvo en la cantera.

Altimira llegó al Betis procedente del Getafe en una operación marcada por el entonces director deportivo del club verdiblanco, Ramon Planes. Planes lo había firmado gratis para el Getafe y se lo llevó ese mismo verano al Betis por dos millones de euros. Fue un verano en el que Xavi Hernández presionó para intentar firmarlo para el Barça, pero la operación ya estaba cerrada y no pudo hacerse nada.

Altimira ha ido creciendo mucho en el Betis confirmándose en un pivote consistente. No ha sido titular indiscutible en esta última temporada, pero su proyección sigue al alza y el Sporting no ha dudado en ficharle. El centrocampista tenía también una oferta del Leipzig, pero se ha decantado por ir al fútbol portugués.

La venta era crucial para el Betis con el objetivo de generar beneficios en este ejercicio. Necestaban un traspaso y había varios jugadores en el escaparate. Finalmente, ha sido Altimira el que sale por lo que ahora el club verdiblanco se tomará el mercado de salidas con más calma.

Uno de los futbolistas que también está encima de la mesa es Abde, futbolista que se ha perdido el Mundial por lesión y que podría irse a la Premier dónde hay varios equipos que le quieren. El Barça mantiene un veinte por ciento de la futura venta y está a la espera de acontecimientos.