A la venta las entradas para el clásico en el Spotify Camp Nou: ¡la más barata, 499€!

Se acerca el tramo final de la temporada y, de los partidos que le quedan al Barça, el clásico es, sin duda, la fecha marcada en rojo. Un duelo que, además, podría resolver matemáticamente la liga, una que los de Hansi Flick tienen muy bien encarrilada gracias a los nueve puntos de ventaja sobre los blancos.

El club puso a la venta este lunes por la mañana las entradas exclusivas para socios, y la demanda está respondiendo a la altura de las expectativas. El partido, correspondiente a la jornada 35, se disputará el domingo 10 de mayo a las 21:00 horas en el Spotify Camp Nou.

Los precios para socios, según la zona del estadio, son los siguientes: 499€ en Córner 2 superior, 599€ en Córner 1, 749€ en Lateral 2 inferior y 799€ en Tribuna 1. Las experiencias VIP para vivir el Clásico arrancan en 1.750€ en su versión estándar, mientras que la VIP Premium asciende hasta los 2.250€.

Un clásico que promete espectáculo, ya que será el primero en el Spotify Camp Nou tras su reapertura. Para encontrar el último precedente liguero hay que remontarse a marzo de 2023, un partido que dejó un gran recuerdo en la afición azulgrana gracias al gol de Kessié en el último minuto, que dio la victoria y supuso un golpe sobre la mesa en el camino hacia el título de los de Xavi.