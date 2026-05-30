La venta más dolorosa de toda la historia del Barça

En los últimos años se ha hecho popular el concepto de venta dolorosa para referirse a un posible traspaso de un jugador del Barça motivado por un contexto económico delicado. El verano pasado pudo ser Fermín López pero afortunadamente la operación nunca llegó a cristalizar. La historia del Barça da para todo y ahora se han cumplido 65 años de la venta más dolorosa que ha afrontado el club desde su fundación.

25 millones de pesetas. Este fue el coste en el año 1961 del traspaso más caro de la historia del fútbol en aquel momento. Esto es lo que pagó el Inter de Milán al Barça por de Luis Suárez Miramontes.

Luis Suárez en un partido de la Copa de Ferias / Archivo

Si miramos con ojos de hoy esta operación nos puede parecer incomprensible. 25 millones de pesetas serían en la actualidad unos 150 mil euros y si le aplicáramos la inflación de estos 65 años la cifra subiría hasta unos 254 mil euros.

Es evidente que la inflación en el fútbol ha subido mucho más que en la vida del ciudadano medio. El gallego Luisito Suárez había ganado el Balón de Oro en 1960 y tenía entonces 26 años. Estamos hablando del mejor futbolista del momento con una perspectiva de ser el gran referente de la década de los 60.

Luis Suárez en un derbi en la década de los 50 / Archivo

¿Por qué el Barça vendió al crack que lo tenía todo para ser el relevo natural de Kubala? Con la perspectiva de los años esta venta es la más dolorosa de la historia del Barça porque después de Kubala el club blaugrana estuvo huérfano de un crack mundial hasta la llegada una década después de Johan Cruyff.

Luisito Suárez fue un fichaje extraordinario del Barça que lo contrató el año 1954 procedente del Deportivo de la Coruña cuando era juvenil. Tras jugar siete partidos en el tramo final del curso 1953-54, Luis Suárez completó siete temporadas más de blaugrana. Su adaptación fue lenta pero con el paso de los años se consolidó como un centrocampista de referencia. Su talento era sobresaliente.

Tejada, Kubala, Eulogio, Suárez y Czibor completaron una delantera mítica / Archivo

Suárez era un interior muy técnico y con una visión de juego privilegiada. Su capacidad para enviar pases imposibles a los delanteros era única así como su chut desde fuera del área. Para que los que no lo vieron jugar se hagan una idea era un estilo de centrocampista parecido a lo que luego sería Andrés Iniesta o hoy representa Pedri.

El gallego vivía en el Barça a la sombra de Kubala, el gran crack e icono blaugrana de la década de los 50. El centrocampista de La Coruña fue creciendo futbolísticamente y con la llegada de Helenio Herrera en el año 1958 su peso en el equipo pasó a otra dimensión.

Luis Suárez y Laszi Kubala siempre mantuvieron uyna gran relación / Archivo

HH le dio el liderazgo del equipo y le fue restando galones a un Kubala ya veterano y mermado por las lesiones. Los culés idolatraban a Kubala y no encajaron demasiado bien en su mayoría que el crack magiar perdiera peso en el equipo. Que Helenio señalara a Suárez como su 'buque insignia' y fuera apartando poco a poco a Kubala provocó que un sector del barcelonismo la tomara con el gallego.

Tanto Laszi como Luis siempre explicaron que ambos tenían una excelente relación personal y que nunca tuvieron ningún problema. Los ismos intrínsecos al entorno del Barça se hicieron evidentes con una división entre los culés kubalistas y suaristas. La mayoría se inclinaba por la trayectoria y carisma de Laszi y no valoraban en su justa medida el potencial del gallego.

Helenio Herrera fue un entrenador carismático / Archivo

Con la perspectiva del tiempo esta polémica era absurda. Luisito era ocho años más joven y estaba destinado a coger el relevo del gran legado que había sembrado el húngaro. Pese a ello, todas las circunstancias se alinearon para consumar el drama deportivo.

La marcha de Helenio Herrera al Inter en el verano de 1960 fue clave para este desenlace. El argentino dejó huella en el Barça con dos ligas extraordinarias, un fútbol de gran calidad pero también sus polémicas constantes le convirtieron en el primer entrenador mediático y tan o más protagonista que sus jugadores.

Luis Suárez tenía una técnica depurada / Archivo

El Barça no acertó con el relevo de HH ya que Brocic no cuajó y Enrique Orizaola fue un técnico provisional y de perfil bajo. Con el entrenador cántabro el Barça rozó la gloria en Berna en la final más injusta de la historia de la Copa de Europa.

En la maldita final de los postes el Benfica ser impuso a un Barça que contaba con Kubala, Suárez pero también grandes cracks como Evaristo, Eulogio, Villaverde, Czibor, Tejada, Segarra o Ramallets. Aquella derrota supuso un final de ciclo similar a lo que ocurriría tres décadas después en la final de Atenas con el Dream Team.

El Barça de Kubala perdió la Copa de Europa en 1961 ante el Benfica / Archivo

Kubala, Ramallets, Tejada o Czibor dejaron el club y a ellos se sumó la venta más dolorosa, la de Luisito Suárez. Helenio Herrera en el Inter insistía una y otra vez a su presidente Moratti que la pieza que le faltaba para convertir a los neroazurri en campeones era el gallego. Faltaba convencer al Barça y al jugadsor.

Suárez e sentía adulado por Helenio y no renunció a una gran ofeerta económica y deportiva de los italianos. Para que Suárez dejara el Barça por el Inter el último requisito que se cumplió fue el contexto económico de la entidad barcelonista. La construcción del Camp Nou supuso una inversión excesiva que superó todas las previsiones y lastró la economía del club durante mucho tiempo.

Francesc Miró-Sans gastó más de lo que el club ingresaba y en la etapa de Helenio los salarios se dispararon. La dimisión de Miró-Sans con el Barça en una crisis económica gigante dejó a la junta gestora el 'marrón' de tratar la posible venta de Suárez.

Miró-Sans, arropado por su junta directiva, portó la bandera del FC Barcelona / Archivo

El Inter apretaba y el jugador no hacía ascos a esta posibilidad y los candidatos a dirigir el Barça (Llaudet y Fuset) no pusieron pegas a la operación.

El Barça acordó con el Inter esta venta por 25 millones unos días antes de la final de Berna. El Barça ingresó la cantidad más alta del momento superando el fichaje de Sívori por la Juventus y Schiaffino por el Milan.

Los 25 millones de pesetas que parecían en aquel momento una gran operación económica resultaron un fiasco deportivo.

El Inter de HH y Suárez ganó 2 Copas de Europa y tres scudettos y aportó su ingente clase durante toda la década de los 60 vestido de azul y negro.

Luisito Suárez triunfó en el Inter / Archivo

El Barça se gastó una millonada en sustitutos de Suárez que no cuajaron y entró en una travesía en el desierto en los 60 que no acabó hasta que Johan Cruyff aterrizó en Barcelona en 1973. Otras marchas como las de Laudrup, Figo, Ronaldo, Romario o Neymar fueron dolorosas pero en todos los casos fue una cuestión más vinculada al deseo del jugador y su entorno que a la voluntad del club.

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El Barça, como toda enmtidad viva, comete errores pero pocos o ninguno como la venta de Luisito Suárez al Inter en el año 1961 pocos días antes de la final de Berna. El Barça perdió a un crack generacional y aquella derrota lo dejó tocado de muerte muchos años. Por suerte, el Barça siempre vuelve.