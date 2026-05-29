Operación clave para el Barça: la venta de Ansu Fati al Mónaco, cerca de cerrarse

El Barça está cerca de cerrar la primera venta de este mercado de verano. Ansu Fati podría convertirse pronto en jugador del Mónaco a título definitivo por 11 millones de euros ejerciendo así la opción de compra que era válida hasta finales del mes de junio. El club monegasco tenía clara la decisión, pero debía encontrar un acuerdo salarial con el futbolista para los próximos años y esparaba una rebaja de la ficha actual del futbolista para poder concretar la operación. Según 'Nice-Matin', las conversaciones estarían ya muy avanzadas y en los próximos días se podría formalizar el acuerdo definitivo.

Ansu Fati salió cedido al Mónaco el pasado verano tras no tener oportunidades en el Barça. La dirección deportiva y Hansi Flick le abrieron las puertas tras un año prácticamente en el ostracismo y Ansu encaró su segunda cesión -anteriormente estuvo en el Brighton- con la esperanza de relanzar su carrera futbolística. Y lo ha conseguido. Ansu ha encontrado un ecosistema perfecto, ha recuperado su tono físico y se ha mostrado como uno de los delanteros mças resolutivos no solo de la Ligue1 sino de toda Europa. Sus datos de eficacia son demoledores.

El canterano blaugrana, que estaba en la pre-lista de España para ir al Mundial, priorizaba su regreso al Camp Nou para apurar sus opciones de triunfar en el Barça. Tenía contrato hasta el 2028 y la esperanza de una última oportunidad. Pero la planificación del Barça ha sido implacable y el fichaje de Anthony Gordon deja claro que Ansu no iba a tener espacio.

Tanto el futbolista como su entorno han estado valorando opciones estos días. Había la posibilidad del Sevilla si Sergio Ramos y sus socios compraban el club hispalense, pero finalmente la operación no ha acabado de cuajar y el Mónaco se ha esforzado en concretar su fichaje de forma permanente. En esta cesión, el Barça colaboraba prácticamente con el pago del cincuenta por ciento de la ficha, pero ahora deberá asumirlo todo por lo que las cosas se han ajustado con un contrato más a largo plazo.

Para el Barça, ésta es una de las operaciones clave en cuanto a límite salarial. El ingreso de los 11 millones es todo beneficio para el club blaugrana y, además, generará un ahorro salarial de unos 12 millones de euros, algo que ayudará muchísimo en la inscripción de jugadores. Y con este ingreso, el Barça llegaría ya a la regla del 1:1 con total seguridad. De hecho, puede ser una de las claves para que Bernardo Silva pueda fichar.