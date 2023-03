"Se vendió que Ansu era el relevo de Messi y ya os habéis olvidado de él"

Javier Clemente (Barakaldo, 1950) atiende a SPORT a las puertas del duelo entre su Athletic Club y el FC Barcelona en San Mamés El técnico está sin trabajo, pero abierto a lo que surja: "El entrenador nunca se jubila, lo jubilan"

Aquello de que cuando habla sube el pan se queda corto con Javier Clemente. El 'Rubio' de Barakaldo, como se suele decir de forma coloquial, ha pegado tiros en todas las plazas. Libia (dos etapas), Camerún, Serbia, Marsella, Bilbao, Gijón, Murcia. Tenerife. Aunque por lo que más se recuerda al polémico técnico vasco es por su glorioso paso por el banquillo del Athletic. Con el conjunto vizcaíno logró un doblete histórico (Copa y Liga) en la temporada 1982/83. El último gran título que consiguió el club 'athleticzale'. También tuvo una experiencia dilatada en la selección española.

Clemente no tiene pelos en la lengua. Ni ningún tipo de filtro. Siempre se ha mostrado así ante la prensa y lo hará hasta el fin de sus días. "¿Quién es?", contesta, áspero, al teléfono. De primeras, uno puede pensar que la cosa no pinta bien para mantener una conversación larga y, a poder ser, interesante. "Si podemos ir rápido, tengo cosas que hacer", prosigue. No mejora el asunto. Pero la verdad es que a medida que van saliendo nombres y temas por tratar se va soltando. Y el 'problema' pasa a ser cómo frenarlo.

A sus 72 años (cumplirá 73 el próximo domingo, el mismo día del Athletic-Barça), Clemente es consciente de que su fuego como entrenador se va apagando. "Un entrenador no se jubila, lo jubilan. Yo disfruto entrenando. Y encima me pagan. La última experiencia en Libia estuvo bien, pero las condiciones eran muy precarias. Viajes, concentraciones. Sé que hoy los equipos buscan perfiles más jóvenes. Hay que aceptarlo. Cuando yo empecé tenía 30 y pasaba con los de 60. Ley de vida".

¿Cómo ves el partido del domingo en San Mamés?

El Barça sabe que siempre son difíciles los partidos en San Mamés. El Athletic es fuerte en su campo, pelea mucho. Es verdad que está con altibajos el Athletic, es un equipo joven, Ernesto lo está sacando adelante, ha habido partidos buenos. En otros se ha bajado el nivel.

¿Estarás viéndolo en directo? ¿Sueles ir con frecuencia a La Catedral?

Domingo no puedo ir porque es mi cumpleaños y estaré por ahí. Soy socio, por supuesto. A palco no he ido nunca, he ido solo siendo seleccionador de Euskadi. Voy a mi localidad, tengo plaza en la tribuna.

Un tema que suele despertarte 'curiosidad'. ¿Cómo viste el 'escarnio' que se hizo después de que el Barça ganara metiéndose atrás y defendiendo el último clásico?

No entiendo mucho de estilo porque en el Bernabéu han jugado de una forma, luego han jugado de otra. No interpreto nada, si Xavi se disculpa es que no le gustó. Yo cada vez que habla Xavi le escucho. No puedo juzgar mucho los comentarios de Xavi porque han sido muy variopintos los de cuando llegó, los de hace un mes, tres meses, cinco meses.

¿Cree que se generaron quizás demasiadas expectativas a inicios de temporada?

Con el Barcelona no me creo ninguna expectativa, las tienen que marcar técnicos y jugadores las expectativas. Este año se dice que van a ganar lo que sea. No me creo ninguna expectativa, simplemente a ver qué tal anda el equipo con la plantilla que ha hecho cada año.

Parece imposible que el Barça crezca y tire adelante con el ruido externo que hay...

Hay demasiado ruido, está demasiado en las portadas. El Barcelona es bueno que esté solo en las portadas de deportes por los resultados. Está en muchas portadas, a principio de temporada, en las ventanas de mercado. Tema Superliga, fichajes. Están trabajando en muchos frentes y el de la Liga les va bien, el equipo lo han cambiado en un año. Creo que Laporta y Mateu y todos trabajan contracorriente. Todos los objetivos son muy difíciles de cumplir.

Un mazazo lo de la Champions.

Han ganado en casa al Madrid, tienen la Liga para ganar. En Europa le han tocado rivales demasiado fuertes para la fortaleza que tenía en ese momento. El calendario no perdona, el sorteo es el sorteo. A veces tienes suerte, otras te tocan huesos de la leche y te mandan para casa. Ahora a pelear por los títulos que quedan. Empezaron con un objetivo muy grande y ahora tienen uno menos grande.

¿Qué opina de todo el tema del 'fair play' financiero, las dificultades que están teniendo los clubes españoles para inscribir a jugadores?

El 'fair play' es una palabra inglesa que muy bonita, que nos gusta incluso a los que no hablamos inglés. Sinceramente, son normas que primero no las conozco y segundo que no las entiendo. Mientras los jugadores cobren y los profesionales cobren. Me da igual quien ponga el dinero, si los socios o un magnate. Hay unas reglas, no las entiendo, ni lo de la Liga, mucho menos la Federación y mucho menos el VAR.

¿No le parece atractivo el formato del fútbol actual en España?

A mí me gusta el fútbol antiguo, ojalá volviéramos. En Inglaterra, por ejemplo, es mucho más abierto, se parece más al de hace 30 años. España ha cambiado mucho. El fútbol, las normas, en la Liga inglesa se parece más a lo que siempre han sido, independientemente de que vayan magnates o jeques rusos. El público sigue vibrando, aquí ha cambiado mucho, ha llegado Rubiales con sus reglas y situaciones económicas, manda en lo que quiere, ponen el VAR, no hay quien lo entienda...

Del 'caso Negreira' mejor ni hablamos...

No tengo ni idea, Negreira ha cobrado, lo que hay que saber es por qué ha cobrado. Que le han querido regalar el dinero, no lo sé. Que ha habido árbitros vendidos, no lo sé. Se aclara , el Barcelona dice que no ha comprado y que sí le ha pagado a Negreira. Que lo expliquen. Lo raro es que un hombre vinculado al arbitraje español se comprometa profesionalmente en parte con un club, por muy hincha que sea. No quiere decir que el Barcelona haya comprado árbitros, nadie entiende que Negreira aceptara que lo contratara el Barcelona para pasar informes.

Entrando en el apartado más futbolístico. ¿Cómo ves a esta nueva hornada del Barça?

La nueva hornada...Vosotros habéis tirado muchos cohetes. Cuando se marchó Messi dijisteis que ya teníais a su sustituto, que era Ansu. Con 17 años. Eso es una machada, le forzasteis a este chaval, le hicisteis titular con 17 años. Es muy joven para darle la responsabilidad. Luego le pegaron una entrada que no fue para tanto, un encontronazo de mucha dureza y un chaval de 17 no la soportó. Ahora ya os habéis olvidado de Ansu. Le hicisteis con 17 sustituto de Messi...es que es una barbaridad. Tendrían que haber echado del club o de la ciudad a quien dijo eso. Futbolísticamente es un crimen. ¿Compararlo con el mejor? Imposible. Igual en cinco años bien Los medios lo estáis apartando. Ahora es Pedri y Gavi. Hay que tener paciencia. Hay que darle el sitio que le corresponde. Hacéis figuras a gente que todavía no lo es, conceptos de equipo que no sois.

Quizás afecta la nostalgia de la época de Pep, de aquellos años gloriosos.

La historia del Barcelona no es ni siquiera en la época de Pep. Es significativa, claro, es un tío fantástico, culé y encima listo, hizo una gran labor. Pero antes de Pep estuvo Johan, que no estuvo tan brillante como Pep. Antes fue la época de Gallego, Eladio, Torres, Rifé. ¿Eso no cuenta? No están en la historia? ¿En la historia no está Ramallets? Cada época tiene su ADN, la suma de todos los ADN hacen el Barcelona. Si hablas con los culés de hace 30 años el Barcelona era campeón, para ellos fue el equipo más grande que hubo en España.

Volviendo a tu Athletic. ¿El contexto actual hace pensar que nunca se volverá a la época de gloria, a tu época?

Desde el año 82-83 no se ha vuelto a ganar nada. Somos un club grande, éramos los más grandes en el 83. Queremos volver. El Athletic de Bilbao puede volver a ser campeón si hace las cosas como hay que hacerlas. No hay muchas formas de poder ser campeón con los chavales de la cantera, son maneras muy especiales de hacer. Si no las haces no eres campeón, eso seguro. El Barcelona puede fichar a lo mejor del mundo, brasileños, alemanes, ingleses. Aunque cada vez hay menos protagonismo de La Masia.