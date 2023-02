La 'vendetta' del United con Frenkie

El neerlandés rechazó al cuadro inglés pese a la insistencia de Ten Hag, entre otras cosas porque no estaba dispuesto a jugar la Europa League El ex del Ajax visitó anoche la que podía haber sido su casa y se salvó de la quema con un partido por encima de la media

Verano de 2022. Suena el teléfono. Es Ten Hag. Otra vez. Insiste e insiste que lo necesita, que es clave, primordial en su nuevo proyecto en Manchester. Pero Frenkie de Jong tiene clarísimo, a pesar de las 'indirectas' de la directiva, que quiere seguir en Barcelona. Le encanta la ciudad y cree en lo que Xavi está montando. El exjugador del Ajax le dio 'portazo' una vez tras otra a su antiguo entrenador. No le seducía ni la ciudad ni el hecho de tener que disputar la Europa League cuando el Barça tenía el pasaporte para la Champions.

A pesar del rencor que ha manifestado durante el curso por esas presiones que recibió para salir, Frenkie se asentó de lleno en el ecosistema de Xavi y se ha convertido en un pilar para el egarense. Ha crecido, ha encontrado su hábitat y ha enlazado buenas actuaciones. Ayer, en Old Trafford, le tocaba visitar la que podría haber sido su casa. Muchos millones encima de la mesa le pusieron para que aceptara.

De Jong departe con Bruno Fernandes en Old Trafford | AFP

OLD TRAFFORD LO RESPETÓ

Ten Hag ha aprovechado las ruedas de prensa de la eliminatoria ante el Barça para volver a ensalzar a su expupilo. Y el holandés, que no estuvo fino en el Camp Nou en la ida, sí rindió anoche en el Teatro de los Sueños. Fue de los que se salvó de la quema general, del bajón pronunciado en el arranque de la segunda mitad. Eso sí, Old Trafford se acabó cobrando su particular 'vendetta' después de que De Jong rechazara el cambio una vez tras otra. Quién sabe en el futuro si vuelve a intensificarse la 'ofensiva'. El público mancuniano no emitió ni un silbido contra el tulipán.