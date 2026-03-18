Vendaval del Barça de Flick y Raphinha para destrozar al Newcastle en la Champions League y mandar un mensaje a Europa

Una obra de arte de segunda mitad del FC Barcelona de Hansi Flick destrozó al combativo Newcastle United y mandó un contundente mensaje a Europa. Raphinha, con dos goles, dos asistencias y un penalti provocado, exhibió una versión especular en una tarde en la que el conjunto blaugrana dio un emotivo golpe sobre la mesa con su clasificación para los cuartos de final de la Champions League y se ilusionó, todavía más si cabe, con la máxima competición continental.

Hasta tres veces se adelantó en el marcador el Barça en una primera mitad divertidísima para el espectador neutral, pero desafiante para los nervios de los culés. El Newcastle puso a prueba la capacidad competitiva del equipo blaugrana, muy contundente en área contraria y frágil en la propia. Más que 'urracas', los ingleses fueron auténticas garrapatas en un escenario imponente como el Spotify Camp Nou, lleno a rebosar a pesar del atípico horario y el penetrante frío.

El intercambio de golpes fue feroz desde el primer segundo. El cuadro visitante empezó intimidando, merodeando la portería de Joan Garcia, pero Raphinha adelantó al Barça a las primeras de cambio en una jugada iniciada magistralmente por Lamine y finalizada enérgicamente por el brasileño tras la intermediación de Fermín. El '11' y el de El Campillo espolearon levantando los brazos primero y siendo absolutamente decisivos en el partido después.

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El Newcastle encontró en Harvey Barnes su 'arma' para desarticular un entramado defensivo del Barcelona que sigue sin dejar la portería a cero en Europa esta temporada. El extremo, bien aliado con Hall, fue un dolor de muelas para la zaga catalana y habilitó en dos ocasiones a Elanga para que batiera a Joan Garcia. La segunda, precedida de una pérdida peligrosa de Lamine, sirvió para volver a igualar el encuentro tras un tanto de Marc Bernal en una acción a balón parada servida por Raphinha y 'descargada' por Gerard Martín. Quinto gol del curso para el de Berga.

Todo esto sucedió en solo media hora e instaló la inquietud en los jugadores locales. Algo desconcertados, por el resultado y por la lesión de Eric Garcia, durante varios minutos dejaron dominarse por la excitación y la precipitación. Los azulgranas, sin embargo, protagonizaron un final de primera parte centelleante para llegar al descanso mandando en el marcador. Lewandowski perdonó un mano a mano clarísimo y Lamine erró una ocasión a puerta vacía. El genio de Rocafonda no falló desde los once metros tras un penalti clamoroso de Trippier sobre Raphinha que incomprensiblemente requirió la intervención del VAR para ser señalado. Si no le intimidaron más de 50.000 gargantas en St James' Park...

Festival blaugrana en la segunda mitad

En el primer cuarto de hora de la reanudación, el Barça de Flick fue un auténtico vendaval imparable y sentenció la eliminatoria. Los culés olieron la sangre y se lanzaron contra sus rivales en un recital ofensivo que despedazó al Newcastle. Fermín vio premiada su extraordinaria actuación tras una gran salida de balón de Gerard Martín y una asistencia del omnipresente Raphinha. El brasileño dio paso al 'show' de Lewandowski con el centro del primero de los dos tantos del polaco. El '9' fue imponente en el remate de cabeza y, menos de cinco minutos después, no se puso nada nervioso en un uno contra uno ante Ramsdale. Lo que hace la confianza. 'Lewy' siempre marcará goles.

Raphinha cerró la goleada, emotiva por brutal, cuando faltaban 20 minutos para el final. Los culés aún pudieron marcar más goles, pero tuvieron algo de piedad, en un tramo final en el que lamentaron la lesión de Joan Garcia. El contratiempo físico del portero fue la única nota negativa de una segunda parte asombrosa que lanzó un claro aviso al resto de aspirantes a la Champions. El Barcelona quiere la 'orejona'.