Así ven el clásico los veteranos del Barça

Ex jugadores de Barça y Real Madrid se citaron en el torneo benéfico Desafío NACEX de golf y pádel La gran mayoría ve al Barça favorito para ganar LaLiga, pero entienden que el clásico será más ajustado

El Barça recibe este domingo al Real Madrid en el Camp Nou y como ya es tradición, la semana previa sirve para reunir a ex futbolistas de uno y otro equipo para que se enfrenten en un torneo benéfico de pádel y golf. El club de golf Barcelona, en Sant Esteve Sesrovires, ha dado la bienvenida a ilustres como Carles Rexach, Gerard López, Pichi Alonso, Lluís Carreras, Miquel Àngel Nadal, Sergi Barjuan, Julio Salinas o Jonathan Soriano, por parte del Barça. En el bando madridista, han sido protagonistas, entre otros, el ex presidente del Real Madrid, Ramón Calderón, Alfonso Pérez, Víctor Sánchez o Iván Pérez. El buen rollo presidió, con las excepciones de los 'piques' varios durante los partidos de pádel, toda la matinal.

El caso Negreira estuvo presente, sobre todo, durante la previa del torneo, cuyos beneficios irán destinados a la Fundació Enric Masip, pero el clásico del próximo domingo, que puede acabar decidiendo LaLiga a favor del Barça, también hizo acto de presencia. La gran mayoría dio cómo favorito al Barça para acabar logrando el título en el torneo de la regularidad. Los nueve puntos de ventaja son una diferencia muy amplia y estuvo sobre el debate. En cambio, se prevé mucha más igualdad de cara a los noventa minutos que se disputarán en el Spotify Camp Nou.

La sensación es que solo el Barça puede perder el campeonato, aunque, como ex profesionales, la prudencia manda. Así se expresó, de hecho, el propio Enric Masip, leyenda del equipo de balonmano culé y hoy asesor a la presidencia del Barça y miembro de la secretaría técnica: "He sido deportista y, precisamente por ello, no doy LaLiga por ganada, ni siquiera ganando el domingo. El Barça está en una muy buena posición, pero quedan muchas jornadas".

Chapi Ferrer, sobre el duelo directo, comentó que "igual llega un poco mejor el Barça que ellos, pero el Madrid es el Madrid y no te puedes fiar. Es su última oportunidad para meterse en la pelea". El ex Dream Team ve clave la presencia de Pedri: "Es muy importante, el jugador más determinante del Barça, es el jugador que te marca la pausa o la aceleración". Uno de sus ex compañeros, como él vecino de Premià de Dalt, Sergi Barjuan, considera que "el Barça está siendo muy sólido y eso, ante el Real Madrid, es clave".

Sí sorprendió Julio Salinas, otro 'premianenc' ilustre, cuando dijo que "el Madrid es favorito el domingo". Charly Rexach, que las ha visto de todos los colores, cree, al contrario, que el Barça es favorito para lograr el título. "Veo mejor físicamente al Barça, más entero y creo que lo tirarán adelante". Para Nadal, "si el Barça es capaz de ganar, lo tendrá muy bien para ser campeón".