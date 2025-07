Así ven en Bilbao lo de Nico Williams: "Empezamos a estar muy cansados"

Lo de Nico se da por hecho. O se daba, vaya. El jugador está por la labor de venir y así se lo ha transmitido su representante, Félix Tainta, tanto al Athletic como a Deco (en SPORT desvelamos la reunión que mantuvo con Deco en un hotel de Barcelona). Después del fichaje frustrado del pasado verano, cuando la falta de garantías de ser inscrito lo frustró todo, unos meses después la situación ha cambiado. El jugador está con más predisposición y el Barça tiene la seguridad de que podrá registrarlo, por lo que (a priori) el pago de la cláusula debería abonarse los próximos días.

Desde algunos sectores se está generando un poco de 'escepticismo' o de ciertas dudas sobre si el club azulgrana puede ofrecerle la certeza 100% de que podrá ser inscrito. Y se habla de una cláusula como la que el año pasado se incluyó con Olmo por la que si no se lograra inscribirlo antes del inicio de Liga quedaría libre.

El Barça está intentando la incorporación de Nico Williams / EFE

En cualquier caso, desde el Barça trasladan tranquilidad absoluta y seguridad en que se acabará realizando la transacción en los próximos días. El propio Laporta insinuó recientemente que "estamos listos para pagar una cláusula". También Deco hizo referencia a la figura del extremo. Y precisamente esas alusiones por parte de voces autorizadas de la cúpula barcelonista son las que han generado más malestar en Bilbao. En el club y en el entorno.

Desde SPORT hemos querido charlar con algunos colegas que siguen el día a día de la entidad vizcaína para conocer opiniones y ver cuál es el 'feeling' ahora mismo respecto a cómo se está llevando toda la operación, a la conducta y forma de hacer de unos y otros.

Jon Rivas (El País): "Lo mejor es que se acabe ya"

Jon Rivas, de El País, es una voz autorizada. Lleva muchos años siguiendo el día a día de los leones y no titubea a la hora de analizar la situación: "En Bilbao empezamos a estar muy cansados de este asunto, y lo mejor que podría pasar es que se acabe ya. Que si el Barcelona, como dice, puede pagar la cláusula, lo haga de inmediato. En definitiva, es lo que tendría que haber pasado la temporada anterior, pero no le dieron las garantías suficientes al jugador y todo se quedó en nada".

Nico Williams se lamenta tras una ocasión fallada / EFE

Defiende el papel del Athletic: "Lo que no puede ser es que se monte una campaña tan larga, que desestabiliza al jugador y al club, porque, además, al primero lo pone a los pies de los caballos. Decir que el Athletic ha maniobrado para abortar la operación es absurdo, porque a día de hoy, Nico Williams pertenece a su plantilla y como es lógico, se mueve el club para intentar que se quede".

Nos ofrece también su perspectiva Edu Velasco, de 'El Chiringuito'. "Está siendo todo un poco cansino y repetitivo, sobre todo después del verano pasado, en el que finalmente el chico no se acabó moviendo. Sobre todo por el hecho de que pienso que hay un acuerdo con el jugador y el jugador ha avisado al Athletic de que quiere marcharse no entiendo por qué se está alargando tanto. Prefiero que si Nico se quiere ir, que lo haga cuanto antes. Se está generando un mal clima en Bilbao que no beneficia a nadie".

"Se está enredando demasiado y con muchas faltas de respeto del Barça", Edu Velasco (El Chiringuito)

Sobre la conducta del Barça y el trato al club, Velasco valora que "no está siendo el correcto, sobre todo porque veo bastantes faltas de respeto. El otro día habló Yuste, en innumerables veces citó lo de 'Bilbao' sabiendo que se le conoce como Athletic y que molesta. Además, están hablando de un jugador que tiene contrato con el Athletic como si fuera de ellos. Eso me incomoda a mí y al resto de la afición. Creo que el comportamiento no está siendo bueno. Al final, esto es sencillo. Quieres al jugador, pagas la cláusula y punto. Se está enredando demasiado y con muchas faltas de respeto por parte del Barça que no están gustando nada aquí".