Así ven en Alemania el éxito de Hansi Flick en el Barça

Hansi Flick llegó al banquillo del FC Barcelona en el verano de 2024. En su primera temporada, ganó Liga, Copa y Supercopa y su equipo se quedó a minutos de disputar la final de la Champions. El alemán construyó un equipo que volvió a ilusionar a la afición azulgrana por resultados y también por juego, logrando las mejores versiones de la mayoría de sus futbolistas. Este curso sigue todo igual, con el equipo cerrando el año como líder de la Liga.

El entrenador alemán, que lo ganó todo con el Bayern de Múnich, llegó al Barça tras una aventura poco exitosa en la selección de su país. Quizá por ello, su fichaje por el club azulgrana despertó algunas dudas en Alemania que han quedado en nada tras los éxitos que está logrando. "El éxito que ha cosechado Hansi Flick en el Barça ha sido una sorpresa para muchos alemanes. No porque se desconfiase del talento en la conducción de Flick, más porque su última experiencia en Alemania, en el banquillo de la selección, no había sido buena. Se sabía que desconocía el idioma y que iba a tener unos problemas de adaptación que no se dieron. Ha generado sorpresa y también bastante alegría, pues que un alemán triunfe en el Barça es positivo", explica a SPORT Javier Cáceres, periodista chileno afincado en Alemania y que trabaja para el 'Süddeutsche Zeitung', uno de los diarios más importantes del país.

Cáceres está seguro que los éxitos seguirán y que Flick cumplirá su contrato. "Es un hombre de palabra, que respeta los contratos y si no pasa nada extraño, por todo lo que está explicando en ruedas de prensa, porque no ha concedido ni una entrevista individual a un medio alemán desde que está aquí, destila alegría, se siente a gusto trabajando aquí. Así que lo normal es que haga un tercer año". Flick tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, aunque según algunas informaciones, el Barça quiere que lo renueve por una temporada más.

En términos parecidos se expresa Stephan Reich, periodista de 'Rundfunk Frankfurt'. "La gente está un poco sorprendida por lo bien que les está yendo. Quiero decir, le fue muy bien en el Bayern de Múnich, pero para ser honestos no creo que sea muy complicado esto en Alemania, aunque no quiero rebajar sus logros. Después del Bayern, se fue a la selección y no le fue muy bien. Por eso lo que está haciendo ahora mismo sorprende un poco. Aunque a la gente en Alemania le gusta porque es un buen hombre. No hay mala relación con él y le deseamos lo mejor", dice Stephan Reich, que remarca que Flick no era un técnico con demasiada experiencia: "Llegó a Barcelona y ganó la Liga y la Copa del Rey. Además lo hizo muy muy bien en la Champions League. Tiene un muy buen equipo pero fue un poco sorprendente porque antes de que fuera al Bayern no era un entrenador experimentado en Alemania. Llegó al Bayern, no del todo inesperadamente, pero allí sí que empezó a destacar y parecía que hubiese entrenado a varios equipos de nivel antes".

Valora muy positivamente el trabajo que hizo Flick antes de llegar al Barça el periodista de 'Bild', Ingo Durstewitz. "A mí no me ha sorprendido su éxito. Porque se preparó mucho su llegada, estudió castellano. Después del Mundial, que fue un desastre para Alemania, se preparó para el trabajo y se concentró y focalizó en el FC Barcelona. Todos lo sabíamos, así que no estamos sorprendidos porque es muy buen entrenador, es un entrenador perfecto y sabe hacer un equipo mejor. Además, con los jugadores del Barcelona, todos de clase mundial, no tengo ninguna duda que seguirá ganando más y más títulos".