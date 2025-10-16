ENTREVISTA SPORT
FC BARCELONA
La velocidad de Adama, la inteligencia de Busquets... El futbolista ideal de Eric Garcia
¿Quiénes son los mejores para Eric? El central del Barça crea un jugador capaz de dominar cada una de las distintas facetas del fútbol
Durante el encuentro con SPORT, Eric Garcia se sometió a los siempre difíciles test. En uno de elos, con respuestas rápidas, el central del FC Barcelona creó el que sería su jugador ideal. Lo hizo eligiendo a quién es, para él, el mejor futbolista del mundo en cada una de las distintas facetas de este deporte.
Pie derecho de… De Bruyne.
Pie izquierdo de… Messi.
Pase de… Busquets.
Velocidad de… Adama.
Físico de… Araujo.
Definición de… Lewandowski.
Regate de… Neymar.
Defensa de… Puyol.
Remate de cabeza de… Van Dijk.
Inteligencia de… Busquets.
Peinado de… Dani Olmo.
Celebración de… Ronaldinho.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- ¡Lewandowski, lesionado!
- Gerard Piqué revela el jugador que 'más le humilló' con el FC Barcelona y que cayó en el olvido: 'Había un delantero muy alto de Osasuna
- David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio
- ¡Increíble Ansu: su tasación se dobla en dos meses y la opción de compra puede quedarse corta!
- Barberowski', la alternativa del B para Lewi
- El Barça tiene un problema: alarma para el clásico
- El buen ojo del Barça con Neyser Villarreal
- Cumbre inminente: Jorge Mendes aterriza hoy en Barcelona