ENTREVISTA SPORT

ENTREVISTA SPORT

FC BARCELONA

La velocidad de Adama, la inteligencia de Busquets... El futbolista ideal de Eric Garcia

¿Quiénes son los mejores para Eric? El central del Barça crea un jugador capaz de dominar cada una de las distintas facetas del fútbol

El test de SPORT con Eric Garcia

El test de SPORT con Eric Garcia

Dolça Pedret

Dolça Pedret

Dolça Pedret

Durante el encuentro con SPORT, Eric Garcia se sometió a los siempre difíciles test. En uno de elos, con respuestas rápidas, el central del FC Barcelona creó el que sería su jugador ideal. Lo hizo eligiendo a quién es, para él, el mejor futbolista del mundo en cada una de las distintas facetas de este deporte.

Pie derecho de… De Bruyne.

Pie izquierdo de… Messi.

Pase de… Busquets.

Velocidad de… Adama.

Físico de… Araujo.

Definición de… Lewandowski.

Regate de… Neymar.

Defensa de… Puyol.

Remate de cabeza de… Van Dijk.

Inteligencia de… Busquets.

Peinado de… Dani Olmo.

Celebración de… Ronaldinho.

