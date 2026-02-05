Veintidós niños y niñas con cáncer vivirán la magia del Barça

Un grupo de niños y niñas afectados por diversas enfermedades oncológicas tendrá ocasión de vivir la magia del Barça los próximos días 7 y 15 de febrero. Será con motivo de los partidos del equipo masculino contra el Mallorca en el Spotify Camp Nou y del equipo femenino frente al Eibar en el estadio Johan Cruyff. Todos ellos saltarán en el césped de la mano de los jugadores y jugadoras en una acción solidaria organizada por la Fundación FC Barcelona, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil, que se celebra el 15 de febrero.

Durante unas horas, el hospital, los duros tratamientos médicos y la enfermedad dejarán de ser el centro de su mundo. Serán protagonistas de un sueño que muchos niños y niñas tienen y nunca llegan a vivir: conocer y ver de cerca a sus ídolos. La emoción de salir al campo acompañando a los jugadores y las jugadoras, de compartir con ellos y ellas unos momentos de sonrisas y complicidades y de vivir un partido en directo. Para muchos de ellos, el partido no es sólo fútbol: es volver a sentirse como cualquier otro niño o niña, hablar del resultado, esperar a que suene el himno del Barça y compartir una experiencia que nada tiene que ver con la enfermedad.

Este día su sueño se hará realidad, gracias a la implicación de los jugadores y jugadoras, a la labor de la Fundación y al compromiso social del Barça, que un año más se une a esta causa solidaria. Acciones como ésta ofrecen grandes dosis de magia Barça a niños y niñas con graves enfermedades. Pero más allá de este baño de barcelonismo, varios estudios apuntan a que experiencias positivas como ésta fuera del entorno hospitalario, contribuyen a reducir el estrés y la ansiedad que conlleva esta situación vital tan dura.

Son acciones que forman parte del acompañamiento emocional que proporciona la Fundación Barça y que se enmarcan dentro del programa Pulseras Blaugranas. Este proyecto tiene como principal objetivo mejorar el bienestar emocional de niños y adolescentes con enfermedades graves que están hospitalizados, así como el de sus familias, durante el proceso de la enfermedad. Lo hace mediante la creación de espacios y ambientes más amables en los hospitales, que favorezcan el acompañamiento emocional y ayuden a hacer más llevadera la enfermedad.