“No veía un nivel de confianza parecido desde Wayne Rooney”: así es el carácter de Gordon

El fichaje de Anthony Gordon por el Barça ha tenido un impacto inmediato en Inglaterra. El movimiento ha sido recibido con cierto escepticismo, en parte porque clubes como el Liverpool o el Bayern parecían destinos más probables, pero sobre todo por lo que supone: pasar del Newcastle al Barça es un salto importante y un cambio de contexto futbolístico significativo.

Tom Adams, Director Digital de TNT Sports y Eurosport en el Reino Unido, reconoce que tiene ciertas dudas sobre “si realmente es un jugador para el Barça”, aunque admite que entiende que es “una pieza perfecta” para el sistema de presión alta de Flick.

A su favor juega su amplio margen de mejora —los técnicos destacan su gran capacidad de aprendizaje— y un carácter que lo convierte en un competidor nato. “Es un chico que tiene mucha confianza en sí mismo. No creo que su carácter vaya a ser un problema en el Barça”, subraya Adams.

Aún más contundente se mostró el exjugador del United Gary Neville, que tuvo la oportunidad de entrevistarlo y dejó una de las frases más contundentes sobre el futbolista: “No veía un nivel de confianza así en un joven desde Wayne Rooney”.

Neville llega a esta conclusión después de una de las respuestas más llamativas de Gordon. Durante la entrevista, plantea la siguiente cuestión:

—¿Si tuvieras que elegir a alguien que lanzara un penalti del que dependiera tu vida, a quién escogerías?

Gordon responde sin dudar:

—Yo. No pondría mi vida en manos de ninguna persona que no fuera yo.

Neville insiste:

—¿Harry Kane?

—De ninguna manera.

Y remata su idea: "Siempre he sido así. Los partidos grandes son cuando saco lo mejor de mí mismo. No veo nada negativo en ese tipo de partidos. Lo veo como una oportunidad para ser quien quiero ser".

Durante la charla Gordon también explica su manera de gestionar la presión y desvela qué usa algunas técnicas muy concretas vinculadas a la psicología aplicada a deportistas de élite. “Mi preparación para un partido empieza dos días antes; esos tres días están planificados al minuto”, explica. “El jueves por la noche ya estoy completamente concentrado".

“Intento no pensar demasiado en el partido. Más bien hago mucha meditación y visualización, para que, si llega una ocasión, sienta que ya la he vivido; así, lo único que tengo que hacer es estar presente y confiar en mi capacidad, en lugar de sobrepensarlo", el trabajo también incluye anticiparse a los rivales a los que va a enfrentarse.

“Visualizo a mi rival. Sé lo que va a hacer, cuáles son sus hábitos. Si juego contra un lateral que corre mucho y hace una pared a mi alrededor, me imagino en esa situación, cansado y teniendo que volver rápido, para que luego, en el partido, todo resulte mucho más fácil”.

Gordon asegura que la clave es encontrar mecanismos que le permitan competir con confianza. Y todo empieza por la cabeza: "Mi confianza viene de mi preparación. Vi hablar de ello a Salah, y ahí fue cuando me interesó todavía más. Y ahí es donde la meditación y la visualización me permiten reaccionar desde una perspectiva más elevada que mis propias emociones", apunta.

"Dejarse llevar por las emociones no es lo mejor; en el deporte no ayuda. No es como la gente suele imaginarse, sentado con las piernas cruzadas. Simplemente es estar solo en una habitación, si es posible sin ruido, cerrar los ojos, conectar con tu cuerpo a través de la respiración y dejar que el partido fluya en tu mente".

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En el Barça se encontrará con otro aficionado a la meditación como Wojciech Szczesny. A Gordon, sin embargo, se le exigirá mucho más. El conjunto azulgrana pagará 70 millones fijos y diez en variables, una de las mayores inversiones de los últimos años. Flick incorpora un futbolista que será un ejemplo en los entrenamientos. "Como futbolista, lidero con el ejemplo más que hablando mucho; soy muy callado en el vestuario”.