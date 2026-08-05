Los vecinos de Foios opinan sobre Ferran Torres: "Lo han criticado injustamente y es una muy buena persona; no le han regalado nada"

Ferran Torres es el hombre del verano. El futbolista del FC Barcelona fue el autor del gol que dio a España su segundo Mundial, pero no solo es noticia por ello, pues su futuro en el club azulgrana está en tela de juicio. El de Foios tiene contrato en vigor hasta 2027, pero aún no ha recibido una oferta de renovación que le satisfaga, por lo que se está dejando querer por el Paris Saint-Germain, como ha demostrado en las últimas entrevistas que ha otorgado a distintos medios de comunicación estadounidenses.

Gracias al delantero, Foios, su localidad natal, se ha convertido en uno de los municipios que más expectación ha generado después de su gol contra Argentina en la final del Mundial, disputada en el MetLife Stadium. Allí, los vecinos están completamente volcados con él.

Hasta la fecha, Ferran todavía no ha pasado por Foios, pero se espera que, cuando regrese de sus vacaciones, reciba un homenaje por todo lo alto. Desde la Agencia EFE, fueron hasta el pueblo valenciano para conocer la opinión de varios vecinos sobre el delantero del Barça.

"Foios se ha situado en el mapa mundial gracias a Ferran Torres, que está en el estrellato. Suele venir cuando la agenda se lo permite porque sus padres viven aquí. Es el pueblo donde ha crecido y también creó el campus Ferran Torres. Este año, no ha podido acudir porque estaba en Estados Unidos, pero ha merecido la pena", comentó un vecino del pueblo.

Ferran Torres es uno de los capitanes de España / EUROPA PRESS

Asimismo, reconoció que "una posibilidad es acogerse al Reglamento de Distinciones y Honores del Ayuntamiento, que contempla la posibilidad de nombrarlo hijo predilecto del municipio. Es una opción que estamos barajando".

"Ferran se lo merecía"

La panadera de Foios comentó que se perdió el gol de Ferran Torres: "Vi el partido, pero en la prórroga me acosté. Cuando me levanté y vi el resultado, me emocioné. En cuanto salió a jugar, ya pensé que iba a marcar".

Un vecino de Foios / EFE

Otro vecino señaló a EFE que el delantero del Barça "se lo merecía, debido a que lo han criticado injustamente muchas veces y es una muy buena persona. Aparte, viene de una familia trabajadora. No le han regalado nada".

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Por último, una vecina de Foios aseguró que "Ferran ha entrado a la historia de España por el gol que anotó en la final del Mundial".