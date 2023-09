"Muchas veces pensaba 'no llega', y el tío llegaba; no se le veían carencias"

Carlos Olmo, hermano de Dani, explicó por qué es tan especial Mika Faye tras jugar unos meses con él en el NK Kustosija "Destacaría sobre todo su cabeza y luego tiene un golpeo increíble; aquí con 18 años ya tiraba las faltas y los córners"

Mika Faye está causando sensación en el Barça Atlètic desde que debutó en el conjunto de Rafa Márquez. Incluso antes, cuando hizo parte de la pretemporada con el primer equipo, impresionó a Xavi. Las condiciones físicas del senegalés no han dejado indiferente a nadie, pero no solo eso: los técnicos también valoran la serenidad con la que ha afronta situaciones de estrés en los partidos y la precisión de su golpeo.

El hermano de Dani Olmo, que coincidió unos meses con Faye en el NK Kustosija croata, ya avanzó en junio el impacto que tendría en el Barça. En una entrevista en el podcast 'Team Barça', Carlos Olmo ya dijo que lo veía más que preparado. "Lo que más me gusta de él es la cabeza que tiene. Es un chaval super normal, super tranquilo; no tiene pájaros en la cabeza, que eso al final en un futbolista con talento con 18 años ya sabemos lo que pasa muchas veces".

En lo futbolístico Olmo se mostró tajante: "Si tuviera que destacar algo como futbolista te diría que el tío es más rápido que decir ya. Destacaría su cabeza, que es un chico diez, pero futbolísticamente el chico es rapidísimo y potente. Eso es innegable".

Más allá de sus condiciones físicas, hay otro aspecto que también lo convierte en un central especial. "Tiene un golpeo de balón increíble, aunque sea zurdo tiene buena su pierna derecha. Aquí cuando él llegó con 18 añitos empezó a tirar los córners y las faltas; eso te lo dice todo. Un jugador de 18 años que te llega nuevo en febrero y y del cual después de verlo entrenar un poquito ya le pides que te tire las faltas, que te tire los córners, lo único que te está diciendo es que tiene un golpeo muy bueno".

Faye está tan convencido de su velocidad que a veces parece que juegue algo confiado aunque en realidad tenga la situación controlada. "Para nosotros fue un seguro de vida esos meses que jugó con nosotros atrás. El timing lo tiene controladísimo. Yo ha habido muchos veces que he pensado: 'no llega' y el tío llega. O sea es rápido pero controla los timings muy bien, va muy bien al corte y va muy bien abajo. No se le veían carencias y no lo digo porque estaba en mi equipo. Yo decía: '¡hostia esta mal colocado ahora, es que esta mal colocado, no va a llegar' y el tío llegaba”.