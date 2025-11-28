Las dos veces que el Alavés ganó en el Camp Nou

Pese a la reciente derrota ante el Chelsea por 3-0, lo cierto es que el FC Barcelona se encuentra en una buena racha en LaLiga, con tres victorias seguidas tras el Clásico que le han llevado a recortar la distancia con el Real Madrid, líder de la competición, desde los cinco puntos hasta solo uno. Este momento, además de la diferencia a nivel de plantilla, provocan que los dirigidos por Hansi Flick sean claros favoritos para llevarse los tres puntos ante el Alavés.

No obstante, el conjunto vasco ya sabe lo que es ganar en feudo culer, pues lo ha conseguido en dos ocasiones, en el año 2000 y en 2016.

Neymar en la derrota ante el Alavés de la temporada 2016-17 / Eju TV

25 años de la primera vez

LaLiga de la temporada 1999/2000 fue la ocasión en la que menos puntos necesito el líder para proclamarse campeón (en ligas a tres puntos), pues el Deportivo de La Coruña obtuvo el título con solo 69 puntos. Segundo quedó justamente el conjunto azulgrana, en una temporada con muchos pinchazos de todos los candidatos entre los que destaca, por ejemplo, la victoria del Alavés en el Camp Nou.

El 6 de febrero del 2000 el Barça de Van Gaal se enfrentó a los dirigidos por Mané, y el choque se resolvió con una victoria de los visitantes por 0-1, gracias a un gol de Nan Ribera al minuto 15.

Aquella campaña terminó sin títulos para los culers, dando inicio a un lustro sin trofeos, dimitiendo Núñez tras 22 años de presidencia y poniendo punto y final a la primera etapa de Louis Van Gaal. Por su parte, el Alavés terminó el curso en el sexto puesto, accediendo a la UEFA de 2000-01, copa que estuvo a punto de ganar, en la edición de aquella final tan recordada contra el Liverpool con resultado final de 5-4 para los 'reds'.

El Alaves cayendo en el gol de oro en la final de la UEFA / Marca

El último precedente, contra el Barça de la MSN

16 años pasaron hasta que los babazorros volvieron a ganar en el estadio azulgrana, aunque es cierto que la mayor parte de ellos no podían enfrentarse al encontrarse en categorías diferentes. El 10 de septiembre de 2016, el Alavés dio una de las grandes sorpresas de la temporada al ganar en casa del vigente bicampeón siendo un recién ascendido. 10 años después de su último enfrentamiento contra el Barça, Deyverson adelantaba a los visitantes en el marcador con Messi, Iniesta y Suárez en el banquillo, ya que tras ganar la Supercopa de España Luis Enrique optó por hacer rotaciones. No obstante, los tres cracks entraron al descanso y la remontada parecía irremediable cuando en el primer minuto del segundo tiempo Mathieu puso la igualada en el marcador.

Sin embargo, la reacción no llegó, y en el minuto 70 Ibai Gómez aprovechó un error de Mascherano para colocar el definitivo 1-2, pese a que Leo Messi tuvo el empate en el descuento, con un remate cruzado que se marchó rozando el palo en el descuento.

Aquella temporada terminó con la etapa de Luis Enrique como técnico blaugrana, despidiéndose con una Copa del Rey ganada justamente ante el Alavés.