Vea los goles del Osasuna - Barça y los paradones de Joan Garcia

El partido entre el Osasuna y el Barcelona no fue para tirar cohetes, pero el equipo de Flick se llevó la victoria con un solitario gol de Lewandowski.

Lo mejor del partido fueron las paradas de Joan Garcia ante los disparos de la delantera rival y la jugada de Budimir que acabó en el palo

En la primera parte hubo una mano sensacional del portero azulgrana. La jugada fue así: Pérdida entre Olmo y Gerard Martín que 'caza' el 'killer' rojillo. Disparo duro, a la cepa del poste izquierdo. Estirada magnífica del portero de un Barça que ha perdido el ritmo del partido.

Y un minuto después, llegó la actuación de Joan Garcia. Jugada maradoniana de Budimir, uno de los grandes delanteros de la Liga. Se fue de Cancelo y se libró de la entrada de Cubarsí. Sensacional finalización que impacta en la madera. de Joan Garcia.

Los goles

La jugada del partido, sin embargo, llegó a falta de diez (m. 85) minutos para la conclusión con un centro de Rashford rematado de cabeza a la perfección por Lewandowski. Un gol que vale casi una Liga.

No acabó allí porque después llegó el gol de Ferran: Pase exquisito de Fermín, que la sirve para Ferran. Por el medio de las piernas de Herrera.

Y en el minuto 88 llegó el tanto del Osasuna que recortaba diferencias: Gol de Raúl García! Cabezazo impecable del delantero de Osasuna, imperial, para martillear un gran centro de Bretones.