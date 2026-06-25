Las variables del fichaje de Anthony Gordon, al descubierto

El Barça cerró su primer fichaje de cara a la temporada 2026/27 de manera sorprendente para muchos; aunque el nombre de Anthony Gordon se había relacionado con la entidad blaugrana, pocos podían prever que la contratación del delantero inglés quedaría atada antes de que arrancara el Mundial 2026.

Sin embargo, Hansi Flick tenía muy claro que el hasta ahora delantero del Newcastle United era un fichaje prioritario para reforzar la delantera del equipo. Así que, con Raphinha confirmado en el Spotify Camp Nou hasta el 30 de junio de 2028 y Marcus Rashford pendiente de las negociaciones con el Manchester United, equipo con el que mantiene contrato en vigor, el director deportivo azulgrana Deco actuó con rapidez y eficacia

Ahora, mientras Anthony está centrado en la disputa de la Copa del Mundo con los 'pross', se han dado a conocer algunos detalles del acuerdo que firmaron Barça y Newcastle para que las negociaciones llegaran a buen puerto. El diario británico The Mirror desvela que además de los 70 millones de euros fijos que pagarán por la ficha del extremo internacional inglés, la entidad catalana ha aceptado dos claúsulas muy importantes que, en parte, explicarían la rapidez con la que se pudo cerrar el acuerdo.

La primera de ellas recoge una serie de variables que podrían llegar a los 10 millones de euros, y que están repartidas en función de dos parámetros: uno colectivo y otro en torno al rendimiento específico de Gordon.

Una cláusula inesperada

El documento recoge hasta 5 millones de variables para el Newcastle en función de los títulos que pueda ganar el Barça mientras vista la camiseta azulgrana (en principio, hasta el 30 de junio de 2031). Igualmente, el club de la Premier podría recibir otros 5 millones si Anthony ofrece el rendimiento esperado y es un habitual en las alineaciones de Flick; las 'urracas' también ingresarán un millón por temporada. El mínimo para hacer efectivos estos pagos anuales es que juegue al menos el 60% de los partidos de cada curso.

Finalmente, un detalle especialmente relevante porque hasta ahora no se había conocido. Según la información del tabloide británico, el Newcastle se habría reservado un porcentaje de una posible venta de Gordon por parte del Barça.

Una fórmula que la entidad azulgrana ha aplicado en muchas ocasiones cuando ha dejado salir a alguno de sus futbolistas y que la ha seguido dando réditos al cabo de los años. En esta ocasión, habría ayudado a abaratar la operación para cerrar la contratación del atacante inglés. No se ha desvelado qué porcentaje de los derechos de traspaso del jugador pertenecen al Newcastle.