¡El VAR lo volvió a hacer! Gol anulado a Ferran Torres por un polémico fuera de juego

Nueva jornada de LaLiga, nueva polémica del VAR. El partido entre FC Barcelona y Celta de Vigo contó con una comentada intervención de la tecnología del videoarbitraje que impidió que el tanto de Ferran Torres subiese al marcador.

Corría el minuto 55 cuando, aprovechando un pase magnífico de Pedri, Ferran Torres conectó una volea para establecer momentáneamente el 2-0 en el marcador. Sin embargo, Del Cerro Grande apenas tardó unos segundos en avisar desde el VAR a Munuera Montero para que modificase su decisión inicial y anulase el gol del de Foios.

La acción entre Pedri y Ferran fue anulado por fuera de juego del delantero del Barça en el momento de la recepción, pero las imágenes ofrecidas por Movistar+ dejaron más dudas que certezas. Tal como comentaron los propios narradores, el '7' azulgrana parecía estar en línea con Marcos Alonso, pero la acción fue rápidamente anulada.

Noticias relacionadas

El fuera de juego de Ferran Torres durante el Barça-Celta / Movistar+

A pesar de no subir al marcador, Ferran Torres no dejó pasar la ocasión de dedicare el gol a María Caamaño, la "Princesa Guerrera" que falleció recientemente tras años de lucha contra el cáncer. "Tu luz seguirá brillando siempre en nosotros. Descansa en paz, María", escribió el de Foios en su camiseta.