El VAR salva a Szczesny del desastre y desata cánticos de "¡Mafia! ¡Mafia!"

Momentos de tensión e incertidumbre en la recta final del Brujas - Barça. Con tres a tres en el marcador, en el tiempo de descuento se produjo una acción que pudo decidir el partido a favor de los belgas, cuando Romeo Vermant anotó a placer después de quitarle la pelota a Szczesny.

La locura se desató entre los futbolistas del equipo local, mientras el guardameta polaco y los jugadores del Barça reclamaban una falta. Szczesny tuvo claro desde el primer momento que el gol no terminaría subiendo al marcador y se mostró muy tranquilo.

Finalmente, Stuart Attwell llamó desde el VAR a Anthony Taylor para revisar la jugada y analizar el golpe que le daba Vermant al portero del equipo blaugrana. Tras ver la acción en la pantalla, el colegiado inglés tomó la decisión de anular el tanto, dejando el marcador en el 3-3 definitivo.

Los aficionados del Brujas no se lo tomaron precisamente bien e iniciaron cánticos de "¡Mafia! ¡Mafia!", como forma de protesta.

El gol hubiera supuesto un varapalo tanto para Szczesny, que no tuvo su mejor noche y acumula ocho partidos seguidos encajados, como para el Barça, que aunque no se llevó el triunfo si sumó un punto que puede ser importante en esta primera fase de liga de la Champions League.

Hasta el momento, el polaco acumula ocho partidos esta temporada y ha encajado un total de 15 goles en contra.

Los de Hansi Flick se colocan con 7 puntos en la máxima competición europea, en la posición 11ª y a dos puntos del Top8, que todavía es factible, aunque para llegar el equipo blaugrana no puede permitirse más tropiezos. El próximo rival será el Chelsea, en Stamford Bridge, el próximo 25 de noviembre.