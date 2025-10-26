El VAR puso cordura a un penalti inexistente de Lamine a Vinicius

Qué inicio de partido meteórico en el Santiago Bernabéu. El Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona de la Jornada 3 de Liga arrancaba prontito con polémica. Soto Grado, el polémico árbitro designado para dirigir el encuentro más seguido del mundo del fútbol, decidía señalar pena máxima cuando apenas se llevaban 1:50 minutos sobre el verde de Chamartín.

Los protagonistas, Lamine Yamal y Vinicius Júnior. El brasileño zizgagueaba dentro del área y cuando se disponía a armar el disparo aparecía el pie de Lamine Yamal en su trayectoria. El árbitro consideraba que el de Rocafonda había trabado al ex del Flamengo, que se rebozaba por el suelo como en él es habitual.

LA SALA VOR ARREGLABA EL LÍO

Pero el VAR llamaba al castellanoleonés para que acudiera a la pantalla a revisar de nuevo la jugada. Y en la repetición, tras proyectarse varias tomas, se veía cómo era Vini quien pateaba a Lamine. El maresmense ganaba la posición y no era quién golpeaba al carioca, sino al contrario.

No dudaba Soto en anular la acción y señalar falta de Vinicius sobre Lamine ante las protestas de Fede Valverde (capitán del Madrid esta tarde en el Bernabéu) y las caras de sorpresa en la grada. Tuvo que arreglar la Sala VOR el desaguisado del colegiado.

REGISTRO CON SOTO GRADO

Cabe recordar que conjunto blaugrana solo ha ganado seis de los 14 encuentros dirigidos por el colegiado nacido en Castilla y León, mientras que ha empatado tres y ha perdido cinco duelos. El Madrid, por su parte, se ha encontrado 22 veces con Soto Grado con un balance mucho más favorable: 14 victorias, seis empates y solo dos derrotas.

Una de las derrotas del Barça con el colegiado adscrito al comité riojano fue, precisamente, ante el Real Madrid en el Bernabéu en la segunda vuelta de LaLiga 2023/24. Los blancos se llevaron el triunfo en el último suspiro (3-2) en un encuentro marcado por el gol fantasma de Lamine Yamal que no subió al marcador y un más que dudoso penalti sobre Lucas Vázquez señalado.