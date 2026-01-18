El VAR frena al Barça en Anoeta: Gil Manzano anula un gol a Fermín y otro Lamine

El FC Barcelona, que buscaba imponer su ritmo ante una Real Sociedad intensa, vio cómo el colegiado Gil Manzano invalidaba un tanto de Fermín López que habría cambiado el signo del encuentro. La acción, cargada de matices técnicos, necesitó de la intervención del videoarbitraje para corregir la decisión inicial tomada sobre el césped. En el primer minuto del partido ya anuló Gil Manzano un gol a la Real Sociedad por un fuera de juego.

La secuencia

La jugada nació en una disputa en la zona de creación. Dani Olmo presionó la salida de balón de Take Kubo y, en el intento de robo, se produjo un contacto entre el pie del mediapunta azulgrana y el apoyo del futbolista japonés. Tras este choque, el balón quedó suelto y el Barça activó la transición rápida.

Fermín López, atento al rechace, tomó el esférico y firmó una conducción vertical marca de la casa. Ante la salida desesperada de Álex Remiro, el canterano mantuvo la sangre fría y cruzó el balón con precisión, batiendo al guardameta txuri-urdin y celebrando lo que parecía el primer tanto de la noche.

Intervención del VAR y decisión final

Sin embargo, el festejo fue efímero. Desde la sala VOR se advirtió a Gil Manzano de una posible infracción en la fase de recuperación. El árbitro extremeño acudió al monitor situado a pie de campo para valorar la intensidad y la naturaleza del contacto de Olmo sobre Kubo.

El colegiado determinó que el toque de Olmo fue determinante para derribar al rival y recuperar la posesión. Por consiguiente, señaló falta a favor de la Real Sociedad, dejando sin efecto la definición de Fermín y restableciendo el empate inicial en el marcador de San Sebastián.

Nueva controversia: el gol anulado a Lamine Yamal

Apenas superado el ecuador de la primera mitad, la polémica volvió a golpear al conjunto azulgrana en el minuto 28. En medio de un asedio en el área donostiarra, se produjo una sucesión de rebotes que Lamine Yamal aprovechó para cazar un balón suelto y batir a Remiro.

Sin embargo, tras una larguísima consulta con la sala VOR y la explicación de Gil Manzano a los capitanes, el tanto no subió al marcador.

El cuerpo arbitral interpretó que el último en tocar el balón fue Jules Koundé, lo que inhabilitaba la posición del extremo catalán en el momento del impacto. La decisión generó una gran confusión, ya que las repeticiones televisivas no ofrecían una perspectiva nítida sobre quién fue el último jugador en desviar la trayectoria.