El VAR evita el doblete exprés de Lamine Yamal por centímetros

Lamine Yamal ha estado a punto de firmar dos goles en apenas ocho minutos en Mestalla, pero el VAR le ha privado del segundo por una posición adelantada mínima.

El atacante azulgrana había vuelto a mandar el balón a la red después de una asistencia de Fermín López, en una acción que parecía colocar el 0-2 en el marcador. Sin embargo, la revisión ha detectado fuera de juego y el tanto ha quedado anulado.

Ha sido una cuestión de centímetros. Justo antes de recibir el pase de Fermín, Lamine ha avanzado ligeramente su posición y ha quedado por delante de Jesús Vázquez, último defensor valencianista. Ese pequeño movimiento ha sido suficiente para invalidar la jugada.

Imagen congelada del instante del fuera de juego de Lamine / tv

El detalle tiene todavía más importancia porque habría sido el segundo gol de Lamine Yamal en solo ocho minutos, una salida fulgurante del joven azulgrana en Mestalla. El Barça había encontrado rápidamente espacios en la defensa valencianista y Lamine estaba siendo decisivo prácticamente en cada intervención.

Además, Fermín habría sumado ya su segunda asistencia del partido, confirmando también un inicio espectacular del centrocampista.

El VAR, sin embargo, ha frenado el doblete exprés de Lamine. Dos goles en ocho minutos estaban al alcance del azulgrana, pero unos pocos centímetros han evitado el segundo.