El VAR se 'come' un codazo tremendo de Huijsen a Cubarsí que tendría que haber invalidado el gol de Bellingham

En el minuto 42, Jude Bellingham adelantó al Real Madrid tras un error defensivo del Barça, pero la acción estuvo claramente condicionada por un codazo de Huijsen a Cubarsí en la disputa por el balón. El central blanco golpeó con el brazo al joven defensor azulgrana, que cayó al suelo antes de que el balón quedara franco para el ataque madridista.

Soto Grado concedió el gol sin revisar la acción en el monitor pese a las protestas de los jugadores del Barça, que reclamaron la falta con insistencia.

El clásico, en exclusiva por DAZN

El VAR, en silencio

Las repeticiones televisivas no dejan lugar a dudas: el contacto de Huijsen es evidente y, de haberse señalado la infracción, el tanto del inglés habría sido anulado. En redes sociales, las críticas no tardaron en aparecer, señalando al VAR por su falta de intervención en una jugada determinante.

Indignación en el banquillo

El banquillo blaugrana estalló en protestas tras el codazo recibido por Cubarsí. El central se tocó la mandibula en varias ocasiones y se dolía del lado en el que había impactado el codo de Huijsen.

La explicación de Iturralde

En la Cadena SER, el exárbitro Iturralde González explicó el posible motivo por el que el VAR no intervino: “El codazo es impudente, no temerario, y por eso no entra el VAR”, señaló en Carrusel Deportivo al analizar la jugada del segundo gol del Real Madrid.