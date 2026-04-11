El VAR anuló un gol surrealista por fuera de juego al Barça

Nueva polémica arbitral en un partido del FC Barcelona en contra de los azulgranas. En esta ocasión, el VAR anuló un gol de Ferran Torres por fuera de juego milimétrico de Eric Garcia que ha despertado la indignación de los aficionados blaugranas durante el derbi.

La jugada se produjo en la segunda mitad del duelo celebrado en el Spotify Camp Nou entre el FC Barcelona y el RCD Espanyol. El equipo de Hansi Flick iba 2-0 por encima en el marcador en busca de un tercer tanto que le diese la tranquilidad y lo encontró llegada la hora de partido. Un centro tocado de Lamine Yamal desde una falta lateral terminó en Eric Garcia, que descolgó desde el segundo palo para que Ferran Torres rematara a placer.

El surrealista fuera de juego que anuló el tercer gol del Barça / DAZN

El VAR acudió de inmediato para poner en duda el tanto de los azulgranas y finalmente terminó anulándolo. Las imágenes dejan más dudas que respuestas; el hombro de Eric Garcia parece totalmente alineado con el del defensor del Espanyol, aunque la jugada fue igualmente anulada despertando una fuerte indignación entre los seguidores del Barça.

El Espanyol aprovechó la frustración del equipo azulgrana para recortar distnacias de inmediato con un gol de Pol Lozano. El tanto perico sirvió para dar vida a los blanquiazules en un partido que no parecía tener mucha más historia antes del tanto. El equipo de Hansi Flick, líder de LaLiga EA Sports, busca un triunfo crucial que les permita ampliar distancias en lo alto de la clasificación gracias al 'pinchazo' del Real Madrid, que empató este viernes contra el Girona en el Santiago Bernabéu (1-1).