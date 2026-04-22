El VAR anuló el gol, pero no puede borrar la dedicatoria: El eterno tributo de Ferran Torres a María Caamaño

Ferran Torres ha protagonizado la imagen de la jornada en el partido contra el Celta. El delantero del Barça aprovechó un gol para dedicarle un mensaje especial a María Caamaño, la "Princesa Guerrera", aunque la jugada terminó en decepción por la intervención del VAR.

En pleno duelo liguero, Ferran Torres logró mandar el balón a la red y su reacción inmediata no dejó lugar a dudas. El valenciano se levantó la camiseta oficial para mostrar una interior con un mensaje escrito a mano: "Tu luz seguirá brillando siempre en nosotros. Descansa en paz, María".

Un homenaje que se quedó sin premio

El gesto de Ferran iba dirigido a María Caamaño, la joven salmantina que falleció recientemente tras años de lucha contra el cáncer y con quien el jugador mantenía un vínculo de amistad muy estrecho. Sin embargo, el momento de emoción se cortó en seco cuando el colegiado, a instancias del VAR, decidió anular el tanto por una posición antirreglamentaria en el inicio de la jugada.

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Compromiso total de Ferran

A pesar de que el gol no subió al marcador del Spotify Camp Nou, la dedicatoria de Ferran ha tardado pocos segundos en hacerse viral. El atacante azulgrana siempre estuvo muy volcado con la causa de María y, con este detalle, ha querido dejar claro que su memoria sigue muy presente en el equipo. El tanto quedó invalidado, pero el mensaje de cariño hacia la familia de la pequeña llegó a todo el mundo.