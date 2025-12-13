Vandalizan el polémico mural de Lamine Yamal

Era algo que, tarde o temprano, iba a ocurrir. La ubicación del mural "Un viatge per la infància de Lamine", como parte del proyecto de responsabilidad social corporativa de 'OPPO' en colaboración con el '10' del Barça en una plaza pública - Plaça Valldoriolf - de la Torreta, el barrio en el que empezó a dar sus primeras patadas a un balón, dividió por completo a un vecindario que amaneció este sábado con la pintura vandalizada. "Esta noche ya han tirado pintura al mural. Qué barbaridad y poca empatía con el pueblo", informaban este sábado por la mañana por el canal de difusión del barrio.

"No midieron las consecuencias de ponerlo en una plaza pública", contaban a SPORT desde la Associació de Veïns de la Torreta hará cosa de dos semanas. El mural debió ubicarse en el campo de fútbol, pero las dimensiones del mismo impidieron que así fuese y, por tanto, la empresa encargada de su instalación optó por reubicarla a la Plaça Valldoriolf.

Debate vecinal

Pues bien, la Associació de Veïns de la Torreta propuso a l'Ajuntament de la Roca del Vallès reubicar la pintura ante la crispación de parte - no todo - del barrio. Las quejas se centraban, en su mayoría, en la ubicación del mural. Otras, sin embargo, apuntaban a que el '10' culé apenas vistió los colores del club durante tres años y no representaba a un barrio que nunca tiene presente - a diferencia de Rocafonda o Granollers -. Algunas, por desgracia, tenían un claro trasfondo racista.

El polémico mural de Lamine Yamal ubicado en la Plaça Valldoriolf de la Torreta / Clàudia Espinosa

Los más pequeños, como no iba a ser de otra manera, estaban encantados con ello. De hecho, los niños que juegan en el CF La Torreta recibieron camisetas del '10' o incluso varias entradas para acudir al Spotify Camp Nou a disfrutar del Barça-Olympiacos. "Cuando se hizo la presentación del club, se les dio una camiseta del Barça a todos. Los niños estaban felices... hasta los del Madrid", relataban desde la Associació.

El Ajuntament trató de buscar una solución que contentase a todas las partes y decidió elaborar una encuesta para recoger la opinión del vecindario. ¿El resultado? "Borrarlo de donde se encuentra actualmente y no colocarlo en ninguna otra ubicación de nuestro municipio", tal y como votó un 69,6% del barrio. "Ya nos hemos puesto en contacto con la fundación para retirar el mural lo antes posible sin perjuicio para el club de fútbol", explicó la alcaldesa de la Roca, Marta Pujol.

Importancia

El movimiento lógico era esperar a mayo, fecha en la que, con la celebración de la Festa de la Creu, se iba a retirar el mural. Pese a haber un contrato de por medio que no se cumpliría en caso de retirar el mural tal y como se decidió democráticamente, el barrio no saldría mal parado económicamente hablando.

Vandalizan el mural de Lamine Yamal ubicado en la Plaça Valldoriolf del barrio de la Torreta / SPORT

Pero se fue mucho más allá. Se le dio extrema importancia a un asunto que, siendo realistas, no afectaba al día a día del vecindario. Hay cuestiones de suma relevancia - calles mal asfaltadas, falta de iluminación en las calles, limpiar el torrente y un largo etcétera - que no se están luchando con la misma fuerza que con un mural que, pese a ser ubicado en un lugar erróneo, no hacía daño a nadie.