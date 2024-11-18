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Vandalizan la casa de Gerard Piqué en la Cerdanya: "Fuera pijos"

Arran, organización juvenil ligada a la CUP, irrumpió en la residencia del ex azulgrana en la Cerdanya para denunciar el problema de la vivienda

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Kako Alonso

La casa de Gerard Piqué en la Cerdanya ha sido señalada, a través de pintadas en la fachada, por parte de Arran. Así lo ha compartido la propia organización a través de sus redes sociales.

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Arran adjunta un vídeo en el que muestra la vandalización del inmueble a través de las pintadas. Ya en el inicio del mismo, ofrecen sus argumentos: "¿Estás harta de tener que marcharte a vivir fuera por no poder pagar una vivienda digna en la Cerdanya?", preguntan. Añaden que "mientras tú tienes que irte de la Cerdanya porque no puedes pagar el alquiler, el 64% de la vivienda son segundas y terceras residencias, y se abren de media 14 días al año", señalando a aquellos que pueden permitirse poseer más de una vivienda, esta segunda en zonas vacacionales. "Los pijos de Barcelona que vienen a divertirse con las pistas de esquí y los campos de golf no pintan nada en nuestro territorio", claman a través de una voz en off.

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En el tweet que comparten a través de la red social 'X', la organización adelanta que están dispuestos a seguir emprendiendo acciones: "Pasamos a la ofensiva contra el monocultivo turístico que ahoga el Pirineo, contra los pijos, los rentistas y los especuladores que hacen de nuestras vidas una miseria". Finalmente, lanzan un 'dardo' directo al grupo en el que incluyen a la víctima de este ataque, Gerard Piqué: "Pijos de mierda, no somos vuestro decorado".

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