Valverde: "La situación con Nico nos incomodaba, al Barça y a nosotros"

Ernesto Valverde también regresa al Spotify Camp Nou este sábado, en el partido entre el FC Barcelona y el Athletic Club. El técnico vasco compareció en la rueda de prensa previa al encuentro liguero, en la que rebajó la tensión entre ambos conjuntos: "Sé que entre los clubes, a veces, puede haber cierto pique. La situación con Nico nos incomodaba, a ellos y a nosotros, pero son cosas que suceden en el fútbol. Es más lo que se habla que la realidad".

El extremo del Athletic, con pubalgia en las últimas semanas al igual que su amigo Lamine Yamal, apunta a la titularidad contra el Barça, donde será recibido con una sonora pitada. "No sé cómo lo va a recibir el Camp Nou, la cuestión es cómo lo recibimos nosotros: con los brazos abiertos siempre. Va entrando regularmente, saltándose algunas cuestiones para protegerle, porque sabemos que los partidos que vienen ahora son importantísimos", apuntó Valverde.

"Intentaremos ganar sin nuestra afición"

El 'Txingurri', además, mostró su disgusto con no poder contar con su afición en el templo azulgrana: "No sé cuáles son las circunstancias del estadio, pero nos hubiese gustado que viniera nuestra gente. Intentaremos ganar sin la ayuda de ellos". Aun así, el técnico del Athletic ha explicado que el cambio de escenario cinco días antes del duelo no le ha afectado en su plan de partido. "A nosotros no nos condiciona. Solo nos perjudica lo que pasa dentro del verde, el escenario nos da igual", señaló Valverde.

El preparador del conjunto bilbaíno, que dirigió al FC Barcelona entre 2017 y 2020, alabó el juego del conjunto catalán. "Lo veo como el año pasado, con mucho nivel, con gran pegada. Es verdad que según pasa el tiempo los equipos saben como jugarle, pero ellos tienen calidad para minimizar el juego del rival, te impiden progresar y te empujan a tu área", detalló Valverde, que no se relaja a pesar de las bajas del Barça: "No os voy a engañar, son importantes para ellos (Pedri y De Jong), pero tienen suficientes jugadores para suplirles".

El Athletic, sin vencer en el estadio azulgrana desde 2001, también cuenta con ausencias relevantes en la convocatoria, como la de Iñaki Williams. "Está empezando a hacer cosas con balón, progresando. Todavía no ha entrenado con el equipo. Para el partido del martes llegará muy justo. A ver si para el sábado que viene puede o si tenemos que esperar", añadió Valverde, que tampoco desveló si Oihan Sancet será de la partida en el Camp Nou: "Le veo bien, ya veremos si mañana juega de entrada o no. Si está en la lista es porque puede participar".

Por otro lado, Unai Simón y Aymeric Laporte, que representaron a la selección española en este parón de noviembre, regresaron a Bilbao con molestias, aunque su presencia en el partido no peligra. "Cuando la Selección necesita alguna información de los jugadores nuestro médico habla con ellos. Unai Simón ha tenido un pequeño problema en el tobillo y está recuperado. Aymeric venía un poco cansado, pero también está listo", sentenció Valverde.