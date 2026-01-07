Valverde: "Ha sido un suplicio"

El Barça atropelló al Athletic en la primera semifinal de la Supercopa con una gran primera mitad. Los de Hansi Flick dejaron sentenciado el partido antes del descanso con cuatro goles. El entrenador de los vascos, Ernesto Valverde estaba muy contrariado a la final del choque: "Salvo poco. No hemos empezado mal, pero al primer gol que hemos recibido nos hemos caído demasiado. Ir al descanso 4-0 ha hecho que fuese un suplicio la segunda parte", ha explicado.

La temporada del Athletic no está siendo buena, pero Valverde no cree que el partido ante el Barça sea el reflejo del curso: "No hay que extrapolar el partido de hoy a toda la temporada. Ha habido mucha diferencia porque no hemos estado acertados. Hacemos siempre que los partidos se rompan y no lo hemos conseguido, en la segunda parte hemos buscado que no hubiese mucha sangre. No estábamos bien, ni bien colocados ni con el espíritu suficiente como para hacerles más frente". "Es una derrota dura, pero hay que continuar, pues queda media temporada y tenemos que hacer cosas todavía en Liga, en Copa, en Champions. Si las cosas no te salen bien, hay que seguir porque el contrario no te perdona", ha dicho un abatido Valverde.

Unai Simón era uno de los protagonistas del partido por el debate que se ha abierto por si debe ser el titular de la selección española tras el gran rendimiento de Joan Garcia. Unai falló en el tercer gol y a Valverde no le gustó que preguntaran por él: "Cuando te han metido cinco no miras a ningún jugador porque nadie ha estado bien".

A diferencia de algunos de sus jugadores, Valverde no ha pedido perdón. "No suelo hacer eso, no me gusta. En ese sentido, trato de preparar al equipo para que dé todo y, si podemos ganar y golear, lo hagamos. Esto es un juego en el que hay que sobreponerse a las situaciones que se van dando, y eso es lo que tenemos que hacer", ha acabado el 'Txingurri".