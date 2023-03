Valverde se sacó la espina con un título histórico ante el Barça

El técnico del Athletic solo ha logrado cuatro victorias en 28 partidos contra el FC Barcelona Uno de estos triunfos, en la Supercopa de España, permitió romper una sequía de títulos de 31 años

El balance de Ernesto Valverde como entrenador en sus enfrentamientos ante el FC Barcelona está marcado por resultados adversos. Eso sí, el cúmulo de decepciones se rompió con una alegría histórica: la del 2015 que le permitió levantar un título con el conjunto bilbaíno. El domingo volverán a verse las caras en San Mamés.

Valverde se ha enfrentado al Barça en 28 ocasiones desde el banquillo, con solo 4 victorias, 8 empates y 16 derrotas. Unos números dolorosos, que se agravaron en su reencuentro ante el equipo que dirigió durante dos temporadas y media. El Barça venció esta temporada, 2022-23, con un contundente 4-0.

Su paso por el Spotify Camp Nou fue exitoso, con dos Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, pero fue destituido en enero del 2020 tras caer en la Supercopa en Arabia y Quique Setién lo sustituyó. Los caídas en la Champions, en Roma y Liverpool, pesaron más que su trayectoria.

Sus cuatro victorias

Antes de ello y en general, Valverde no había tenido suerte cuando se medía al Barça. Solo cuatro victorias. Una en Liga con el Espanyol en la 2006-07 en Montjuïc (3-1), otra en la Liga ya con el Athletic en la 2013-14 (1-0), una tercera en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey en la 2016-17 (2-1), si bien el FC Barcelona remontó en casa (3-1) y por fin llegó la cuarta y más importante.

En el verano de 2015, Athletic y Barça se medía en la final de la Supercopa de España. Fue un 14 de agosto, solo tres días después de que el equipo de Luis Enrique ganara en Georgia la Supercopa de Europa. El FC Barcelona se desgastó con un épico triunfo ante el Sevilla en la prórroga (5-4) con gol de Pedro y llegó agotado a Bilbao tras un largo viaje.

Lucho dio descanso a jugadores básicos como Busquets, Iniesta o Rakitic y los titulares no pudieron impedir una contundente derrota por 4-0. San José, desde casi el medio campo, y Aduriz, con un 'hat-trick' sentenciaron a los barcelonistas.

San José, autor de un golazo, pugna con Sergi Roberto en el Athletic - Barça del 2015 | EFE

En la vuelta, el Barça no tuvo opción de remontar. Messi avanzó al equipo, pero la expulsión de Piqué frenó cualquier atisbo de milagro y Aduriz firmó el empate para dar el título al Athletic.

Los bilbaínos no ganaban un trofeo desde 1984 cuando se llevaron la Liga, la Copa del Rey en la accidentada final con Diego Armando Maradona en el campo, y la Supercopa sin jugarla por haber logrado los dos títulos anteriores.

Fueron 31 años de sequía y el Athletic lo celebró a lo grande. No salió la gabarra, pero sí que la explanada del Ayuntamiento de Bilbao quedó abarrotada por una afición ansiosa de éxitos. Valverde hizo historia ante el equipo en el que jugó y también dirigió posteriormente.