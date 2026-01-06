Ernesto Valverde, sobre la Supercopa de España: "Estar aquí es un premio, pero queremos más"

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic, rival este miércoles del Barça en la primera semifinal de la Supercopa de España, tiene claro que su equipo, octavo en la Liga no llega como favorito al partido, pero no duda de que sus hombres lo darán todo para meterse en la final del domingo. "Está claro que el formato está hecho así porque vienen el Real Madrid y el Barça, pero hay que jugar dos partidos y en 90 minutos pueden pasar muchas cosas. No somos el equipo favorito pero tenemos esta oportunidad y nuestra intención es aprovecharla. Sabemos el rival que tenemos delante y 90 minutos para intentar superarles".

Valverde, que ha dirigido a Barça y Athletic en Arabia Saudí en la Supercopa y "las dos veces me ha ido igual, no he pasado a la final", cree que "el Barça es favorito por como llega, son primeros y nosotros no estamos siendo tan brillantes, pero si el Espanyol le hubiese hecho un par de goles igual no estaría en un buen momento porque allí las derrotas pesan mucho". Y tiene claro lo que deben hacer para tener opciones de pasar a la final: "Son un equipo con muchos registros, si queremos ganar tenemos que tener gran dosis de acierto porque ellos lo hacen, no hay más que ver el partido contra el Espanyol, tuvo ocasiones muy claras pero se impuso el Barça con dos goles extraordinarios. Es cierto que el partido allí fue duro, se pusieron por delante muy rápido y acabó 4-0, pero no hay nada escrito, hay que escribirlo mañana".

De aquel partido al de este miércoles, no crea que hayan cambiado demasiadas cosas en el equipo de Hansi Flick. "Quizá el estado de forma de algunos jugadores, caso de Ferran. El Barça es muy parecido al del último partido, un equipo muy reconocible, que te aprieta alto y te cierra por dentro, que te invita a estar golpeando al espacio pero no es tan sencillo de hacer, es más fácil verlo que hacerlo", ha explicado.

El entrenador del Athletic ve cada vez mejor a los hermanos Williams. Iñaki estuvo dos meses parado y Nico batalló con una pubalgia y no ve nervioso ni diferente a Unai Simón tras el debate que se ha abierto sobre quien debe ser el portero de la selección española vistas las extraordinarias actuaciones del azulgrana, Joan Garcia: "No he hablado con él por ello, no es una razón de peso hablar con él porque el Barça tenga un gran portero, o el Chelsea, o el Arsenal, o la Real, o Osasuna. Ya sabemos que el Barça tiene un gran portero y nosotros, también".

Valverde dice "no tener ningún ánimo de revancha" porque fue despedido como entrenador del Barça precisamente tras perder una semifinal de Supercopa en Jeddah, pues "ya me he enfrentado muchas veces a ellos después" y reivindica las buenas temporadas de su equipo: "Si estamos aquí es porque algo hemos hecho. La Supercopa la juegan equipos que han ganado o han estado cerca de hacerlo. Estamos aquí porque fuimos cuartos y el año pasado, por ganar la Copa. Es un premio, un reflejo de los que hicimos el año pasado, ahora queremos más".