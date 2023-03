Valverde sobre el 'Caso Negreira': "A mí no me ha llamado nadie"

El exentrenador del FC Barcelona ha asegurado que a él no le "ha llamado nadie" en relación al llamado 'caso Negreira' La Fiscalía ha solicitado que tanto Valverde como el también extécnico azulgrana Luis Enrique Martínez declaren como testigos

Ernesto Valverde, exentrenador del FC Barcelona ahora en el Athletic Club, ha asegurado que a él no le "ha llamado nadie" en relación al llamado 'caso Negreira' y a la citación que la Fiscalía ha solicitado para que tanto Valverde como el también extécnico azulgrana Luis Enrique Martínez declaren como testigos.

"A mí no me ha llamado nadie, por mucho que salga en la prensa .... es un proceso que está en investigación y ya está, veremos lo que ocurre", dijo Valverde en la rueda de prensa previa al partido liguero que su equipo juega este viernes en Valladolid, un marco que cree que "no es el sitio" para hablar de ese asunto.

"No hay que hacer ningún juicio paralelo para nada, hay que esperar acontecimientos y ya está. Pero es que se publiquen ciertas cosas no significa que eso vaya a suceder o que vaya a ocurrir algo. Ya veremos", dijo. "No tengo nada que decir nada de ese asunto".

"Me preguntaron, contesté ... es un tema que ya sé que está de actualidad, pero aquí está el entrenador del Athletic para hablar sobre el partido de mañana y no es el sitio", continuó el técnico rojiblanco.

Valverde, "en cualquier caso, por si sirve de referencia", aseguró: "No sé cual es el árbitro que nos arbitra mañana y no me condiciona tener un informe para preparar un partido".

"Yo preparo el partido y no sé si el árbitro es de una manera o de otra. Ya me enteraré mañana y le conoceré porque sé perfectamente, más o menos, cómo es cada árbitro", zanjó el ahora entrenador del Athletic.