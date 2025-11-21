Valverde y el Athletic Club, leones dormidos (por ahora) en la casa del Barça

El FC Barcelona - Athletic Club es un clásico de nuestro fútbol, un partido grande acorde con el soñado regreso al Spotify Camp Nou, aunque algunos azulgranas no querían al equipo de Nico Williams como invitado a la fiesta y seguro que a muchos en Ibaigane tampoco les hace demasiada gracia. Y es que si miramos los precedentes, hay algo que no cuadra. Ernesto Valverde es un gran entrenador que le dio al Barça dos Ligas y el Athletic, un equipo potente que, por ejemplo, este año participa en la Champions League a pesar de que no le va demasiado bien. Pero el 'Txingurri' nunca ha ganado al Barça como rival en feudo azulgrana con sus equipos y el Athletic Club, con o sin Valverde, se tiene que remontar a 2001 para encontrar su última victoria en Can Barça. Una estadística muy negativa que querrán romper este sábado.

El Athletic también se hunde en la Champions / Champions

La mala racha del 'Txingurri'...

Ernesto Valverde se ha enfrentado al Barça en territorio culé en 16 ocasiones, la mayoría de veces (12) con el Athletic Club, pero también 3 con el RCD Espanyol y una con el Villarreal. También ha entrenado en España al Valencia, pero no llegó a jugar en el Camp Nou porque cogió el cargo en diciembre de 2012 y ya se habían enfrentado.

De estas 16 ocasiones, 11 derrotas y 5 empates (tres con el Athletic, dos con el RCD Espanyol y uno con el Villarreal), aunque la última igualada fue dulce, pues celebró en agosto de 2015 la Supercopa de España tras imponerse en la ida de San Mamés por 4-0.

Y todo ello sin contabilizar la final de la Copa del Rey jugada en mayo de 2015 en el Camp Nou. Actuó como equipo local el Athletic, que cayó por 1-3. Y como local, el 'Txingurri' sí ha logrado ganar en cinco ocasiones al Barça, cuatro en Bilbao y una en Montjuïc como entrenador del Espanyol.

El célebre gol de Marc Guiu al Athletic Club / Javi Ferrándiz

...Y la mala racha del Athletic

Las dos últimas visitas del Athletic Club a feudo azulgrana han sido a Montjuïc, y en ambas, los rojiblancos se quedaron cerca de puntuar. Un 1-0 con gol de Marc Guiu hace dos campañas y un 2-1 la pasada, en el primer duelo ante Hansi Flick. Lamine y Lewy marcaron para los azulgranas, y Sancet para los rojiblancos.

Dos resultados que 'engordaron' esta mala racha. Son ya seis partidos consecutivos del Athletic Club de Bilbao perdiendo en Barcelona contra los azulgranas. Y ¡30! seguidos sin ganar entre todas las competiciones. Si lo acotamos solo a LaLiga, la cosa no mejora para los rojiblancos: 20 derrotas (6 seguidas) y 3 empates antes de la última victoria.

Ese triunfo, logrado el 24 de noviembre de 2001 (hará 24 años) en el Camp Nou, se mantiene inalterable al tiempo en la estadística. Un 1-2 del Athletic Club de Jupp Heynckes sobre el Barça de Charly Rexach con gol local de Rivaldo y de Urzaiz y Santi Ezquerro (en una buena jugada personal) para los rojiblancos, pese a quedarse con uno menos cuando el empate reinaba en el marcador, tras la expulsión de Jose Mari Lacruz. En Barcelona, y sobre todo en Bilbao, ya ha llovido.