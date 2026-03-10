La valoración de Víctor Font del debate: satisfacción general... con un asterisco

Fue un primer debate muy deportivo. Los nombres de Xavi Hernández, Leo Messi, Hansi Flick y Deco monopolizaron casi todo el cara a cara entre Joan Laporta y Víctor Font organizado por el 'Grupo Godó' y no quedó demasiado tiempo para el resto de cuestiones. Aunque todo lo relacionado con la economía del club blaugrana también tuvo su espacio, no se pudieron con tratar con profundidad los temas sociales. La semana de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona empezó fuerte.

'Nosaltres', la candidatura liderada por Víctor Font, acabó satisfecha con el primer contraste de proyectos con 'Defensem el Barça'. El equipo del único aspirante a relevar en el trono al expresidente mostró a este diario su satisfacción con el hecho de que los socios pudieran corroborar las diferencias entre los dos candidatos. Según su lectura, quedó demostrado que Font hace propuestas para solucionar cuestiones que interesan y preocupan a los culés. Y que mira hacia al futuro con el optimismo necesario para relanzar al club.

El entorno de Víctor Font también consideró que Joan Laporta "no tiene argumentos para explicar las partes más oscuras de su mandato, desde la decisión de echar a Messi hasta los acuerdos con Limak, el Congo o New Era Visionary Group, entre muchos otros". Aunque la cara visible de 'Nosaltres' pidió explicaciones al respecto, el exmáximo mandatario, siempre desde el punto de vista de la candidatura rival, "se va por las ramas y no responde sobre operaciones como la comisión a Darren Dein o el contrato de telecomunicaciones con New Era".

'Deberes' para el jueves

Aunque "los socios han podido comprobar de primera mano todo esto" y "hay una mayoría social que quiere el cambio", varias personas de confianza de Víctor Font trasladaron a SPORT que fue una "lástima" que no se pudiera hablar más de las propuestas sociales y manifestaron su deseo de hablar de ello en el segundo y último debate, previsto para el jueves.

Cabe recordar que el programa de Víctor Font es muy extenso a este nivel. La rebaja del precio de los abonos, la ampliación de la Grada d'Animació, la reforma estatutaria para proteger el modelo de propiedad, una solución para la lista de espera... 'Nosaltres', con Carles Ordiales a la cabeza, ha dedicado mucho trabajo y esfuerzo en su proyecto social y espera que llegue a todos los socios antes del día de las elecciones.