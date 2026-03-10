La valoración de Joan Laporta del debate: el 'feedback' es positivo

Satisfacción en la candidatura 'Defensem el Barça' que lidera Joan Laporta tras el primer debate electoral celebrado el lunes en la sala comercial del FC Barcelona. El presidente saliente había preparado el debate durante el domingo en su domicilio particular. No esperaban la aparición de Xavi Hernández en la campaña. Causó sorpresa, pero la entrevista en 'La Vanguardia' se publicó antes de que el grupo se recogiese, por lo que dio tiempo de preparar las primeras respuestas.

Desde 'Defensem el Barça' consideran que Laporta estuvo sobrio y elegante, con algunas intervenciones sarcásticas propias de su talante. Creen que pudo explicar perfectamente el proyecto deportivo que han construido durante el mandato y dejar bien claro que todo pasa por la continuidad de Deco y Hansi Flick, queriendo transmitir al socio que si ellos no ganan las elecciones "el proyecto de éxito abandonará el Barça".

Creen que Laporta también pudo responder a "todas las mentiras lanzadas por Font" en relación a algunos contratos y a la comisión de Darren Dein por haber intermediado en el acuerdo con Nike, por ejemplo. Y se mostraron muy satisfechos por el hecho de que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, desmintiera horas después del debate a Xavi en relación a las palabras del egarense respecto a Messi. Aseguró Xavi que LaLiga había dado el visto bueno al regreso del argentino.

Una cosa que llamó la atención a la candidatura del presidente saliente fue la gran gesticulación de Font cuando hablaba Laporta, las muchas interrupciones del líder de 'Nosaltres' y las veces que buscó con la mirada a Jaume Guardiola, así como las risas y cuchicheos del grupo de Font durante algunas intervenciones de Laporta.

Explican desde la candidatura que la satisfacción es máxima por el 'feedback' recibido tras el debate. Creen que las opiniones en redes sociales y también las encuestas realizadas en diversos medios de comunicación dan a Laporta ganador del mismo. Eso sí, tienen claro que las elecciones no están ganadas todavía y que se trata de una carrera de fondo que acabará el próximo domingo con las votaciones de los socios y socias en el Spotify Camp Nou.

Laporta realizará este martes y miércoles algunas apariciones públicas y algunas entrevistas en diferentes medios de comunicación. El jueves será el momento de preparar el segundo debate, el que se ofrecerá el mismo jueves por TV3 a partir de las once de la noche.