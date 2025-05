Rotación masiva a la vista en Valladolid

Hansi Flick viene repitiendo a lo largo de la temporada: las rotaciones son necesarias tanto a nivel físico como para mantener a una mayoría de la plantilla 'enchufada' y ritmo competitivo. Sin embargo, el técnico no es muy amante de introducir cambios en el once de forma masiva o sin filtro, sino que busca más mover piezas con control para que el equipo no pierda la esencia. Este sábado, no obstante, todo indica que Flick deberá aplicar una nueva política. Ni que sea solo por una vez: la de pensar más allá del envite más inmediato.

La eliminatoria con el Inter se disputa en un período de solo seis días de diferencia y la plantilla azulgrana llega con un 'tute' descomunal encima. Y más tras la prórroga jugada en la final de Copa de La Cartuja. Ante tal escenario, y viendo como las lesiones musculares siguen apareciendo -Kounde ha sido el último en caer-, a Hansi no le queda más remedio que proteger a la mayoría de sus titulares, a los que quiere frescos para la final de Milán. Por más que no esté ganada la Liga, el margen es mayor en el campeonato doméstico que en Champions.

Tal y como deslizó el propio Flick en rueda de prensa, todo indica que Ter Stegen podría ocupar el arco en Pucela. Sería su regreso tras casi ocho meses en el dique seco tras su lesión de rodilla. SPORT ya informó cuando el teutón fue operado que este quería volver a jugar esta misma temporada, y parece que así será. Al menos, en Liga.

Fort y Gerard en los carriles

Héctor Fort y Gerard Martín tienen muchos números para ocupar los carriles, mientras que Christensen podría ser uno de los centrales. Eso sí, o bien Eric, o bien Araujo, uno de ellos con muchas opciones de ser el lateral derecho en Milán, deberá salir de inicio.

En el centro del campo, lo lógico es que Gavi ocupara una de las dos plazas en el doble pivote. O bien junto a Frenkie o bien junto a un Pedri que apenas necesita descanso. Otra opción sería que Eric jugara de pivote. Eso provocaría que Araujo o Cubarsí acompañaran a Christensen en el eje.

La mediapunta sería para Fermín, que en principio será suplente en el Giuseppe Meazza. Aunque el bajo rendimiento de Olmo en la ida le da opciones al andaluz para el martes. De ser así, Olmo podría mantenerse en el once contra el Valladolid.

Más minutos para Ansu

Arriba, Ansu Fati podría vivir su segunda titularidad casi consecutiva y Pau Víctor podría ser el '9'. Ferran está de dulce pero Flick le quiere fresco para la Champions, por lo que el tiburón podría rotar. En la derecha, está por ver si Lamine Yamal se mantiene como titular. El de Rocafonda se autorregula como un veterano y su capacidad de desequilibrio es un arma difícilmente prescindible.