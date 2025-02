El Valencia preguntó por Héctor Fort

El capítulo de refuerzos invernales del Valencia ha sido de lo más movido. El club che era uno de los pocos afortunados que tenía ‘fair play’ para acudir al mercado. ¡Y vaya si lo ha hecho! Seguramente no en la cantidad y calidad que habría deseado su técnico Carlos Corberán y la dirección deportiva, pero al menos sí ha reforzado algunas líneas que consideraba imprescindible para pelear por la salvación.

Una de las demarcaciones que Corberán quería apuntalar era el lateral derecho. El club elaboró una lista de jugadores jóvenes, con algo de experiencia y un coste asumible para sus arcas. En esa relación de promesas destacaba un nombre por encima del resto: Héctor Fort.

Conscientes de los pocos minutos del canterano desde la llegada de Hansi Flick al banquillo azulgrana, la dirección deportiva del Valencia movió sus hilos para tantear una posible cesión en este mercado de enero.

Los contactos para explorar la salida tuvieron un recorrido corto. Desde el entorno del futbolista se transmitió que Fort no estaba disponible en este mercado invernal y que el lateral no se plantearía una posible salida hasta el verano. Así ha sido. Fort sigue en Can Barça esperando los escasos minutos que Koundé deja escapar en el lateral derecho.

El lateral no era un capricho para Corberán y al final el Valencia cerró la llegada de Max Aarons, un futbolista cedido hasta final de temporada procedente del Bournemouth. Por cierto, hace poco más de cuatro años el Barça negoció a fondo con el Norwich para el fichaje de la entonces joven promesa Aarons.