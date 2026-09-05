Valencia - FC Barcelona: alineaciones probables de la jornada 4 de LaLiga EA Sports

El FC Barcelona afronta este domingo una nueva prueba a domicilio. El conjunto de Hansi Flick visita al Valencia en Mestalla (16:15 horas) en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports, en el que será, además, el último encuentro del conjunto blaugrana en el histórico estadio valencianista antes del cambio de casa previsto para la próxima temporada.

Los blaugranas llegan al duelo en un gran momento. Después de estrenarse en el campeonato con un contundente 0-5 ante el Elche, el Barça superó al Athletic Club por 2-0 y cerró la tercera jornada con otro triunfo, esta vez por 5-2 frente al Rayo Vallecano. Tres partidos, tres victorias y 12 goles a favor por solo dos en contra colocan al equipo de Flick en lo más alto de la clasificación.

El Valencia, en cambio, afronta el encuentro con muchas más dudas. Los de Carlos Corberán todavía no conocen la victoria y solo han sumado un punto en las tres primeras jornadas. El empate ante el Celta fue seguido de una derrota contra el Betis y de un duro 3-1 ante el Deportivo en Riazor. Un resultado que provocó una contundente autocrítica del técnico valencianista, que calificó la primera parte como "vergonzosa" y como la peor desde que dirige al equipo.

Carlos Corberán después de la derrota en Riazor: "La primera parte ha sido vergonzosa" / Perform

El último enfrentamiento en Mestalla todavía está muy presente. El pasado 23 de mayo, el Valencia se impuso por 3-1 al Barça en la última jornada de la temporada 2025/26. Lewandowski adelantó a los blaugranas, pero Javi Guerra, Luis Rioja y Guido Rodríguez dieron la vuelta al marcador. Eso sí, aquel partido tuvo unas circunstancias muy particulares. El Barça ya había conquistado LaLiga y el encuentro servía como despedida de Robert Lewandowski, por lo que el equipo no se jugaba prácticamente nada a nivel clasificatorio.

Flick mantiene el bloque

Hansi Flick no tiene previsto realizar demasiadas modificaciones respecto al equipo que derrotó al Rayo. Frenkie de Jong y Roony Bardghji siguen siendo bajas por sus respectivas lesiones de rodilla.

La gran novedad es Gavi. El centrocampista ya se ha ejercitado con el grupo después de perderse los dos últimos encuentros por el golpe sufrido en el debut liguero ante el Elche y ha entrado en la convocatoria para Mestalla, aunque no se espera que sea titular.

Gavi tuvo que ser sustituido en el Martínez Valero de Elche / AFP7 vía Europa Press

Flick deberá decidir, principalmente, entre Fermín López y Dani Olmo para completar el centro del campo. El andaluz ha arrancado el curso con protagonismo y goles tras perderse el Mundial. También se esperan cambios en la defensa. Eric Garcia y Gerard Martín apuntan a recuperar la titularidad después de comenzar el partido ante el Rayo en el banquillo. Además, Gabriel Jesús y Dominik Livakovic entran por primera vez en convocatoria.

Corberán, obligado a improvisar

El Valencia llega con una enfermería mucho más cargada. Sergi Canós y Diego López continúan fuera por sus lesiones de ligamento cruzado, mientras que José Copete, Umar Sadiq, Justin de Haas y Guido Rodríguez también son baja. A estas sehan sumado las de Luis Rioja y Dimitri Foulquier, que se quedaron fuera de la convocatoria. Pablo Maffeo, que arrastraba molestias musculares, sí pudo reincorporarse al trabajo colectivo.

Una de las grandes incógnitas está en el lateral izquierdo. José Gayà ha sido suplente en los dos últimos encuentros, por lo que Corberán deberá decidir si recupera al capitán para recibir al Barça o mantiene a Jesús Vázquez.

Jones presiona a Gayá en un momento del partido del Celta. / LOF

En ataque, Arnaut Danjuma y Hugo Duro se juegan una plaza en el frente ofensivo. La llegada de Harvey Elliott, cedido por el Liverpool en el último día del mercado, añade otra alternativa para Corberán. El inglés ya entrena con sus compañeros y podría tener sus primeros minutos como valencianista.

Alineaciones probables

XI DEL VALENCIA: Dimitrievski; Maffeo, Arnau Martínez, Pepelu, Diakhaby, Gayà; Dieng, Ugrinic, Javi Guerra; Hugo Duro y Ryunosuke Sato.

XI DEL FC BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Rodri Fermín López; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha.