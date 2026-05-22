Valencia - FC Barcelona: alineaciones probables de la jornada 38 de LaLiga EA Sports

Llegó el momento de echar el cerrojo a la temporada 25/26 y el Barça lo hará visitando Mestalla este sábado a las 21:00h, esta vez dentro de la jornada unificada. De nuevo, no habrá nada en juego para los de Flick, que ya son flamantes campeones de Liga desde hace tres jornadas. Será, ahora sí, el último partido del curso para unos futbolistas que ya podrán empezar las vacaciones, mientras que otros tendrán que calentar motores muy pronto para el Mundial.

También podría ser la última vez que veamos a varios jugadores con la camiseta azulgrana: el que es seguro que se marcha es Lewandowski, y falta por ver qué pasará con los cedidos, Rashford y Cancelo, o con alguna que otra pieza que toque vender durante el verano.

Por parte del Valencia, todo parece indicar que acabará la temporada en la zona tranquila de la tabla. Aunque existe una ínfima posibilidad de colarse en la plaza de Conference, para ello necesitarían ganar al Barça, que el Getafe perdiera en casa ante el Osasuna y que el Rayo no gane en Mendizorrotza. Pese a haber sufrido en algún tramo puntual por la permanencia, finalmente los 'ches' lograron certificarla con algunas jornadas de margen, aunque sin demasiados alardes.

Lewandowski se despide del Spotify Camp Nou / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

A la ya conocida ausencia de Lamine Yamal se suma la dolorosa baja de Fermín, que ha tenido que pasar por el quirófano debido a una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho que le dejará sin Mundial.

Flick podría volver a alinear una gran cantidad de suplentes, como ya hizo ante el Alavés. Szczesny apunta a la portería a pesar de la posibilidad de que juegue Joan Garcia, que ya acaricia el trofeo Zamora. Koundé fue la gran ausencia del entrenamiento del viernes, por lo que Eric podría ocupar el lateral derecho. Completarían la defensa la gran dupla de centrales de esta temporada con Cubarsí y Gerard Martín, y Balde en la izquierda, quien, posiblemente fuera de la lista del Mundial, podría vivir sus últimos minutos en el césped esta temporada.

En el centro del campo, Bernal podría salir de inicio junto a Casadó en el doble pivote, reeditando la pareja que ya debutó precisamente en Mestalla en el primer partido de la era Flick. No obstante, tanto Pedri como Gavi tienen opciones de salir de inicio, mientras que Dani Olmo, ante la baja de Fermín, ocupará la mediapunta. Bardaghji y Rashford se diputarán el extremo derecho con Raphinha en la izquierda. En punta veríamos a Lewandowski, que vivirá su último partido como jugador azulgrana.

Plaga de bajas en el conjunto 'che'

El Valencia llega con la enfermería bastante más llena, una situación que se ha acentuado en estas últimas semanas. Son baja segura por lesión Copete, Diakhaby, Foulquier, Saravia y Gayà. A ellos se suma Cömert, que vio la tarjeta roja en el último partido ante la Real Sociedad y tampoco estará disponible este sábado. Por otro lado, Danjuma arrastra molestias en la espalda, aunque ya hizo parte del entrenamiento con el grupo, mientras que Lucas Beltrán, aquejado de la rodilla, sigue al margen.

Guido Rodríguez celebra el tercer gol ante la Real Sociedad / Juan Herrero / EFE

Con este panorama, Corberán tendrá que recomponer el puzle. Dimitrievski estará bajo palos. Unai Núñez ocupó el lateral diestro en Anoeta, pero la ausencia de Cömert apunta a que el central cedido por el Celta se desplazará al eje de la zaga junto a Tárrega. De este modo, el carril derecho pasaría a ocuparlo Thierry Correia, mientras que el izquierdo será para Jesús Vázquez.

En el centro del campo se esperan pocas sorpresas, con Guido Rodríguez acompañado por Ugrinic o Pepelu, dejando a Javi Guerra en una posición más adelantada. Las bandas serán para Diego López y Luis Rioja, mientras que la punta de ataque quedará reservada para Hugo Duro, titular en los últimos tres encuentros.

Alineaciones probables Valencia - FC Barcelona

Valencia: Dimitrevski; Correia, Tárrega, Unai Núñez, Jesús Vázquez; Guido Rodríguez, Ugrinic, Javi Guerra; Diego López, Rioja y Hugo Duro.

FC Barcelona: Szczesny; Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Bernal, Casadó, Dani Olmo; Rashford, Raphinha y Lewandowski.