Valencia y Celta, por ahora, no llegan a las cifras para fichar a Iñaki Peña

El portero que debe salir sí o sí del Barça si Joan Garcia acaba fichando es Iñaki Peña. Le queda un año de contrato y tiene ofertas, pero su salario es difícilmente asumible para los clubes que se han interesado por él, especialmente Celta y Valencia.

Estos clubes están esperando a que el Barça mueva ficha para batallar por su contratación y todo pasaría por una rescisión de contrato en la que el Barça debería aportar alguna cantidad de dinero para facilitar la marcha del canterano. Solo así sería viable alguna de estas operaciones, ya que la cesión, por ahora, queda descartada al quedar solo un año de contrato por delante.

Iñaki Peña aún está asumiendo todo lo que le ha sucedido en el Barça este año. Comenzó de suplente, luego fue el sustituto de Ter Stegen cuando se lesionó y, al final, Flick lo limpió para darle la titularidad a Szczesny. Iñaki tiene clarísimo que en el Camp Nou no tiene futuro, pero tampoco desea renunciar a lo que tiene firmado. El Barça hablará los próximos días con sus agentes para hallar la mejor solución porque no se puede esperar mucho más. Le gustaría seguir en España pero el tiempo apremia y no quiere quedarse sin alguna portería interesante.