Valencia - Barcelona: a qué hora y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports por TV y en directo

El Barça afronta su cuarto partido de LaLiga con el objetivo de mantener su pleno de victorias. El conjunto azulgrana ha ganado los tres encuentros disputados hasta ahora y buscará prolongar su excelente inicio ante el Valencia en Mestalla.

Además, los de Hansi Flick tienen una oportunidad para empezar a abrir una pequeña brecha con el Real Madrid, que este viernes cayó ante el Betis y se dejó los primeros tres puntos de la temporada.

La principal duda en el Barça es Lamine Yamal. El extremo azulgrana no se ha entrenado en la sesión previa al encuentro y su presencia ante el Valencia está en el aire.

En caso de que Lamine Yamal no pueda jugar, Flick podría apostar por una delantera formada por Adeyemi, Gordon y Raphinha. El técnico alemán sigue buscando la mejor combinación ofensiva tras la renovación de su ataque y cuenta con diferentes alternativas para afrontar un partido siempre exigente en Mestalla.

El encuentro también podría servir para que Gabriel Jesus y Livakovic entren por primera vez en una convocatoria del Barça. Los dos últimos fichajes del conjunto azulgrana apuntan a estar en la lista y el delantero brasileño incluso podría disponer de algunos minutos si Flick considera oportuno darle sus primeros minutos como azulgrana.

El Valencia, por su parte, tratará de aprovechar el factor Mestalla para poner fin al pleno de victorias del Barça. El conjunto valencianista afronta el duelo con la intención de dar la sorpresa ante uno de los grandes favoritos al título y sumar un resultado de prestigio ante su afición.

¿Cuándo juega el Barça contra el Valencia en la jornada 4 de LaLiga EA Sports?

El partido entre Valencia y FC Barcelona, correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports, se disputará el próximo domingo 6 de septiembre a las 16:15 horas (CEST). El encuentro se celebrará en Mestalla.

¿Dónde ver el Valencia - Barcelona de LaLiga por TV y en directo?

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Valencia y Barça, correspondiente a la jornada 4, se podrá ver por televisión a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga.