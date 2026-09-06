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Valencia - Barcelona, en directo hoy: partido de LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue el minuto a minuto del Valencia - Barça (16.15h; M+LaLiga) de la jornada 4 de LaLiga EA Sports
Rodri, listo para ser titular
En el centro del campo es donde hay más dudas en el once. La primera pasa por el papel de Rodri, que todavía no ha sido titular en ningún partido. El madrileño necesita acumular minutos para acercarse a su mejor versión, y la duda es si será titular ya ante el Valencia o si esperará al miércoles, en el estreno de Champions ante el Feyenoord. Hasta ahora, Marc Bernal ha sido el mediocentro de inicio. Habrá que ver si deja su sitio a Rodri o si ambos comparten el centro del campo, con Bernal ejerciendo como interior. El campeón del mundo, como os contamos en SPORT, ya está preparado para saltar de inicio.
Rotaciones
Hansi Flick ya avisó que esta temporada veríamos más rotaciones. La fuerte inversión de este verano, la más alta de los últimos años, ha aumentado la competencia, también el nivel en algunas posiciones, y el técnico alemán cuenta con más alternativas. En las tres primeras jornadas, Flick introdujo tres cambios en cada partido, por lo que todo apunta a que podría incluso presentar más novedades en Mestalla
Tensión en Valencia
El conjunto de Carlos Corberán solo ha sumado un punto de los nueve posibles en las tres primeras jornadas de LaLiga y el mercado de fichajes ha incrementado el malestar de una afición que ha preparado diferentes acciones de protesta contra la propiedad y la directiva... Estaremos atentos
Livakovic se estrena
También se estrena en una lista Livakovic, que veremos si ejerce, como todos pensamos, de segundo portero por delante de Tek en la rotación. Habrá cambios y Hansi tirará de fondo de armario ante una semana de doble partido y con el estreno de Champions ante el Feyenoord en el horizonte.
El debut de Gabriel Jesus
Flick aseguró ayer que Raphinha es la primera opción para ocupar el ‘9’ y dejó entrever que Gabriel Jesús podría tener minutos. El ex del Arsenal solo ha participado en tres entrenamientos, pero el técnico alemán destacó su buen nivel en las sesiones. ¿Será hoy el día?
Descarte y fondo de armario
Más allá de ese par de contratiempos con los que tendrá que lidiar Flick, destacar que el técnico teutón se llevó a 24 futbolistas. Todos los disponibles viajaron, así que Flick pospuso esa decisión de tener que descartar a uno y que se quedara en casa. Lo hará en los prolegómenos del encuentro, así que un futbolista lo tendrá que seguir desde la grada. Es la primera ocasión en la que Hansi se verá ante esta situación este curso tras regresar Gavi de lesión y una vez ya disponible Gabriel Jesus.
Incógnita Lamine
Hoy estamos todos pendientes de Lamine Yamal, que ayer no entrenó en la última sesión previa al partido de esta tarde. Flick se encargó en rueda de prensa de explicar el motivo: “Ha trabajado separado, viajará con nosotros. Recibió un golpe y pensamos que era mejor que entrenara por separado. Pero viajará y esperemos que pueda jugar ante el Valencia”. Hoy es mañana y en poco menos de una hora saldremos de dudas con el once del alemán.
Bon dia! Bienvenidos y bienvenidas a la narración del Valencia - Barça de esta jornada 4 de LaLiga EA Sports. Mestalla será el primer gran reto del conjunto de Hansi Flick esta temporada, ya que en caso de victoria se colocará por primera vez en lo que va de curso como líder en solitario de la competición.
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