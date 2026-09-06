Valencia - Barcelona, en directo hoy: partido de LaLiga EA Sports, en vivo

Rodri, listo para ser titular

En el centro del campo es donde hay más dudas en el once. La primera pasa por el papel de Rodri, que todavía no ha sido titular en ningún partido. El madrileño necesita acumular minutos para acercarse a su mejor versión, y la duda es si será titular ya ante el Valencia o si esperará al miércoles, en el estreno de Champions ante el Feyenoord. Hasta ahora, Marc Bernal ha sido el mediocentro de inicio. Habrá que ver si deja su sitio a Rodri o si ambos comparten el centro del campo, con Bernal ejerciendo como interior. El campeón del mundo, como os contamos en SPORT, ya está preparado para saltar de inicio.